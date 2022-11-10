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У Генштабі пояснили план дій у разі повторного наступу РФ з Білорусі

Валентина РоманенкоЧетвер, 10 листопада 2022, 08:35
У Генштабі пояснили план дій у разі повторного наступу РФ з Білорусі
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

У випадку спроби повторного наступу російських військ із території Білорусі Збройні сили України розпочнуть масоване вогневе ураження ворога.

Джерело: Генштаб у Facebook

Дослівно: "Активна оборона. Так будуть діяти наші воїни на випадок, якщо ворог надумає повторити наступ з території республіки Білорусь.

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З моменту перетину державного кордону з Україною почнеться масоване вогневе ураження окупантів.

Кожна дорога і стежина, ліси та пагорби стануть для ворога пасткою або неприємним сюрпризом. Його втрати будуть величезними".

Деталі: Генштаб запевняє: для оборони та відсічі збройної агресії буде задіяно всі можливі  інженерні загородження, мінування місцевості та використання фугасів.

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Активно діятимуть підрозділи спеціального призначення, Сухопутних військ, Повітряних сил та Ракетних військ та артилерії.

Теми: ГенштабвійнаБілорусь
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