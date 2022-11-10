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У Генштабі пояснили план дій у разі повторного наступу РФ з Білорусі

Валентина РоманенкоЧетвер, 10 листопада 2022, 09:35
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

У випадку спроби повторного наступу російських військ із території Білорусі Збройні сили України розпочнуть масоване вогневе ураження ворога.

Джерело: Генштаб у Facebook

Дослівно: "Активна оборона. Так будуть діяти наші воїни на випадок, якщо ворог надумає повторити наступ з території республіки Білорусь.

З моменту перетину державного кордону з Україною почнеться масоване вогневе ураження окупантів.

Кожна дорога і стежина, ліси та пагорби стануть для ворога пасткою або неприємним сюрпризом. Його втрати будуть величезними".

Деталі: Генштаб запевняє: для оборони та відсічі збройної агресії буде задіяно всі можливі  інженерні загородження, мінування місцевості та використання фугасів.

Активно діятимуть підрозділи спеціального призначення, Сухопутних військ, Повітряних сил та Ракетних військ та артилерії.

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Теми: ГенштабвійнаБілорусь
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