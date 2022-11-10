Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Генштабе объяснили план действий в случае повторного наступления РФ из Беларуси

Валентина РоманенкоЧетверг, 10 ноября 2022, 09:35
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

В случае попытки повторного наступления российских войск с территории Беларуси Вооруженные силы Украины начнут массированное огневое поражение врага.

Источник: Генштаб в Facebook

Дословно: "Активная оборона. Так будут действовать наши воины на случай, если враг надумает повторить наступление с территории республики Беларусь.

С момента пересечения государственной границы с Украиной начнется массированное огневое поражение оккупантов.

Каждая дорога и тропинка, леса и холмы станут для врага ловушкой или неприятным сюрпризом. Его потери будут огромными".

Детали: Генштаб уверяет: для обороны и отпора вооруженной агрессии будут задействованы все возможные инженерные заграждения, минирование местности и использование фугасов.

Активно будут действовать подразделения специального назначения, Сухопутных войск, Воздушных сил и Ракетных войск и артиллерии.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ГенштабвойнаБеларусь
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоЗеленский: Есть хорошие новости с юга, 41 населенный пункт освобожден 

В пятницу плановые отключения электричества коснутся всех областей

"Оставим на потом": в Киевской области запретили гирлянды и иллюминацию

Россияне перед отступлением взорвали котельные, вышки связи и телецентр в Херсоне – СМИ

У США есть данные, что Россия готовит испытания торпеды с ядерным зарядом - CNN

Зеленский снова созвонился с Сунаком: поговорили про Херсон

Все новости...
Генштаб
За сутки ВСУ продвинулись на Луганщине на 2 километра – Генштаб
Генштаб: Вероятный выход врага из Херсона – результат действий ВСУ
Защитники за сутки уничтожили почти 800 оккупантов
Последние новости
01:19
За хакерскими атаками на транспортные компании Украины и Польши стоит российская разведка - СМИ
00:34
Резников: ВСУ используют зиму по максимуму для перегруппировки и обновления
00:10
В Сенате Чехии предлагают награждать супружеские пары за верность
23:55
Зеленский о переговорах с РФ: Слов мало, Путин не хочет завершения войны
23:41
Резников: РФ нужна минимум неделя, чтобы вывести войска из Херсона
23:20
Зеленский обеспокоен заявлениями некоторых конгрессменов США о поддержке Украины
23:16
Зеленский рассказал о чуде техники, которое помогает в разминировании
23:12
Россия стала на необратимый путь конфронтации с Западом - Франция
22:58
"Укрзализныця" снова запускает электрички из Харькова на Изюм
22:50
Выжил только 5-летний мальчик – его защитили тела родных. История пострадавшей семьи из Изюмщины
Все новости...