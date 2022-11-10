В Генштабе объяснили план действий в случае повторного наступления РФ из Беларуси

В случае попытки повторного наступления российских войск с территории Беларуси Вооруженные силы Украины начнут массированное огневое поражение врага.

Источник: Генштаб в Facebook

Дословно: "Активная оборона. Так будут действовать наши воины на случай, если враг надумает повторить наступление с территории республики Беларусь.

С момента пересечения государственной границы с Украиной начнется массированное огневое поражение оккупантов.

Каждая дорога и тропинка, леса и холмы станут для врага ловушкой или неприятным сюрпризом. Его потери будут огромными".

Детали: Генштаб уверяет: для обороны и отпора вооруженной агрессии будут задействованы все возможные инженерные заграждения, минирование местности и использование фугасов.

Активно будут действовать подразделения специального назначения, Сухопутных войск, Воздушных сил и Ракетных войск и артиллерии.