В Генштабе объяснили план действий в случае повторного наступления РФ из Беларуси
В случае попытки повторного наступления российских войск с территории Беларуси Вооруженные силы Украины начнут массированное огневое поражение врага.
Источник: Генштаб в Facebook
Дословно: "Активная оборона. Так будут действовать наши воины на случай, если враг надумает повторить наступление с территории республики Беларусь.
С момента пересечения государственной границы с Украиной начнется массированное огневое поражение оккупантов.
Каждая дорога и тропинка, леса и холмы станут для врага ловушкой или неприятным сюрпризом. Его потери будут огромными".
Детали: Генштаб уверяет: для обороны и отпора вооруженной агрессии будут задействованы все возможные инженерные заграждения, минирование местности и использование фугасов.
Активно будут действовать подразделения специального назначения, Сухопутных войск, Воздушных сил и Ракетных войск и артиллерии.