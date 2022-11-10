За добу ЗСУ знищили 740 окупантів, 16 ББМ та 16 безпілотників ворога
Четвер, 10 листопада 2022, 09:45
Втрати російської окупаційної армії за добу 9 листопада склали близько 740 осіб особового складу.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Зазначається, що минулої доби найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.11 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 78690 (+740) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2804 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5682 (+16) од,
- артилерійських систем – 1805 (+3) од,
- РСЗВ – 393 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 205 (+0) од,
- літаків – 278 (+0) од,
- гелікоптерів – 260 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1499 (+16),
- крилаті ракети ‒ 399 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4242 (+15) од,
- спеціальна техніка ‒ 159 (+0).
Дані постійно уточнюються, зазначають у Генштабі.
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