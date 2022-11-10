Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

За добу ЗСУ знищили 740 окупантів, 16 ББМ та 16 безпілотників ворога

Валентина РоманенкоЧетвер, 10 листопада 2022, 08:45
За добу ЗСУ знищили 740 окупантів, 16 ББМ та 16 безпілотників ворога
ілюстративне фото ЗСУ

Втрати російської окупаційної армії за добу 9 листопада склали близько 740 осіб особового складу.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Зазначається, що минулої доби найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському  напрямках.

Реклама:

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.11 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 78690 (+740) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2804 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5682 (+16) од,
  • артилерійських систем – 1805 (+3) од,
  • РСЗВ – 393 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 205 (+0) од,
  • літаків – 278 (+0) од,
  • гелікоптерів – 260 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1499 (+16),
  • крилаті ракети ‒ 399 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4242 (+15) од,
  • спеціальна техніка ‒ 159 (+0).

Дані постійно уточнюються, зазначають у Генштабі.

Теми: війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
війна
ГУР показало погоню російської авіації за дроном України в Криму
Росіяни за добу вбили двох жителів Донеччини та Херсонщини
Сили оборони знищили ще 470 окупантів і 23 танки ворога
Останні новини
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
Усі новини...
Реклама: