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За добу ЗСУ знищили 740 окупантів, 16 ББМ та 16 безпілотників ворога

Валентина РоманенкоЧетвер, 10 листопада 2022, 09:45
ілюстративне фото ЗСУ

Втрати російської окупаційної армії за добу 9 листопада склали близько 740 осіб особового складу.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Зазначається, що минулої доби найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському  напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.11 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 78690 (+740) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2804 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5682 (+16) од,
  • артилерійських систем – 1805 (+3) од,
  • РСЗВ – 393 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 205 (+0) од,
  • літаків – 278 (+0) од,
  • гелікоптерів – 260 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1499 (+16),
  • крилаті ракети ‒ 399 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4242 (+15) од,
  • спеціальна техніка ‒ 159 (+0).

Дані постійно уточнюються, зазначають у Генштабі.

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