За сутки ВСУ уничтожили 740 оккупантов, 16 ББМ и 16 беспилотников врага
Четверг, 10 ноября 2022, 09:45
Потери российской оккупационной армии за сутки 9 ноября составили около 740 человек личного состава.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Отмечается, что за прошедшие сутки наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.11 ориентировочно составили:
- личного состава - около 78690 (+740) человек ликвидировано,
- танков - 2804 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 5682 (+16) ед,
- артиллерийских систем - 1805 (+3) ед,
- РСЗО - 393 (+0) ед,
- средства ПВО - 205 (+0) ед,
- самолетов - 278 (+0) ед,
- вертолетов - 260 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1499 (+16),
- крылатые ракеты - 399 (+0),
- корабли / катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4242 (+15) ед,
- специальная техника - 159 (+0).
Данные постоянно уточняются, отмечают в Генштабе.
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