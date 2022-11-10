За сутки ВСУ уничтожили 740 оккупантов, 16 ББМ и 16 беспилотников врага

Потери российской оккупационной армии за сутки 9 ноября составили около 740 человек личного состава.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Отмечается, что за прошедшие сутки наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.11 ориентировочно составили:

личного состава - около 78690 (+740) человек ликвидировано,

танков - 2804 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 5682 (+16) ед,

артиллерийских систем - 1805 (+3) ед,

РСЗО - 393 (+0) ед,

средства ПВО - 205 (+0) ед,

самолетов - 278 (+0) ед,

вертолетов - 260 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1499 (+16),

крылатые ракеты - 399 (+0),

корабли / катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4242 (+15) ед,

специальная техника - 159 (+0).

Данные постоянно уточняются, отмечают в Генштабе.