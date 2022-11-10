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Режим Лукашенка визнав нацистським патріотичне гасло "Жыве Беларусь!"

Валентина РоманенкоЧетвер, 10 листопада 2022, 10:42
ілюстративне зображення

МВС Білорусі внесло до списку нацистської символіки та атрибутики гасло "Жыве Беларусь!" і відгук "Жыве".

Джерело: "Радыё Свабода"

Деталі: Відповідну постанову №271 опубліковано на Національному правовому порталі РБ.

Мотивація в документі звучить, що нібито це гасло "30-ї дивізії Ваффен-СС (російська №2, вона ж білоруська №1), яка складалася в основному з колишніх бійців частин "Білоруської національної оборони", використовувалася в антипартизанських операціях".

Таким чином білорусам забороняється "кричати "Жыве Беларусь!" і відповідати "Жыве" з підняттям правої руки з витягнутою долонею.

Однак незрозуміло, чи є "нацистським" вигук без підняття правої руки, і відповідь не "Жыве!", а "Жыве вечна!", який використовується набагато частіше, зазначає видання.

Режим Лукашенка продовжує боротьбу з національними символами. Після фактичної багаторічної заборони на використання біло-червоно-білого прапора і нещодавнього затримання чоловіка за слід на машині від наклейки з емблемою "Погоня", влада перейшла на патріотичне гасло.

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Як відомо, на акціях протесту 2020 року сотні тисяч людей скандували патріотичні гасла, які давно стали традиційним привітанням у білоруських патріотичних колах.

Чому це важливо: Нинішня влада Білорусі вже багато років намагається за допомогою пропаганди представити національні символи Білорусі, що з'явилися задовго до Другої світової війни, як символ нацистів. При цьому факт тісної військово-політичної співпраці СРСР і нацистської Німеччини перед війною замовчується.

Довідка: У сучасному вигляді вираз "Жыве Беларусь!" уперше прозвучав у вірші найвідомішого білоруського письменника Янки Купали, написаному в 1905-1907 роках. "Гэта крык, што жыве Беларусь":

"А вот як не любіць гэта поле, і бор,

І зялёны садок, і крыклівую гусь!..

А што часам тут страшна заенча віхор, —

Гэта енк, гэта крык, што жыве Беларусь!".

Теми: Білорусьпропаганда
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