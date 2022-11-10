Режим Лукашенко признал нацистским патриотический лозунг "Жыве Беларусь!"

МВД Беларуси внесло в список нацистской символики и атрибутики лозунг "Жыве Беларусь" и отзыв "Жыве".

Источник: "Радыё Свабода"

Детали: Соответствующее постановление №271 опубликовано на Национальном правовом портале РБ.

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Мотивация в документе звучит, что якобы это лозунг "30-й дивизии Ваффен-СС (русская №2, она же белорусская №1), которая состояла в основном из бывших бойцов частей "Белорусской национальной обороны", применялась в антипартизанских операциях".

Таким образом белорусам запрещается "кричать "Жыве Беларусь!" и отвечать "Жыве!" с поднятием правой руки с вытянутой ладонью.

Однако неясно, является ли "нацистским" возглас без поднятия правой руки, и ответ не "Жыве!", а "Жыве вечна!", который используется намного чаще, отмечает издание.

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Режим Лукашенко продолжает борьбу с национальными символами. После фактического многолетнего запрета на использование бело-красно-белого флага и недавнего задержания мужчины за след на машине от наклейки с эмблемой "Погоня", власти перешли на патриотический лозунг.

Как известно, на акциях протеста 2020 года сотни тысяч человек скандировали патриотические лозунги, которые давно стали традиционным приветствием в белорусских патриотических кругах.

Почему это важно: Нынешние власти Беларуси уже много лет пытаются с помощью пропаганды представить национальные символы Беларуси, появившиеся задолго до Второй мировой войны, как символ нацистов. При этом факт тесного военно-политического сотрудничества СССР и нацистской Германии перед войной умалчивается.

Справка: В современном виде выражение "Жыве Беларусь!" впервые прозвучало в стихотворении известнейшего белорусского писателя Янки Купалы, написанном в 1905-1907 гг. "Гэта крык, што жыве Беларусь":

"А вот як не любіць гэта поле, і бор,

І зялёны садок, і крыклівую гусь!..

А што часам тут страшна заенча віхор, —

Гэта енк, гэта крык, што жыве Беларусь!".