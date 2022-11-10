Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Режим Лукашенко признал нацистским патриотический лозунг "Жыве Беларусь!"

Валентина РоманенкоЧетверг, 10 ноября 2022, 10:42
иллюстративное изображение

МВД Беларуси внесло в список нацистской символики и атрибутики лозунг "Жыве Беларусь" и отзыв "Жыве".

Источник: "Радыё Свабода"

Детали: Соответствующее постановление №271 опубликовано на Национальном правовом портале РБ.

Мотивация в документе звучит, что якобы это лозунг "30-й дивизии Ваффен-СС (русская №2, она же белорусская №1), которая состояла в основном из бывших бойцов частей "Белорусской национальной обороны", применялась в антипартизанских операциях".

Таким образом белорусам запрещается "кричать "Жыве Беларусь!" и отвечать "Жыве!" с поднятием правой руки с вытянутой ладонью.

Однако неясно, является ли "нацистским" возглас без поднятия правой руки, и ответ не "Жыве!", а "Жыве вечна!", который используется намного чаще, отмечает издание.

Режим Лукашенко продолжает борьбу с национальными символами. После фактического многолетнего запрета на использование бело-красно-белого флага и недавнего задержания мужчины за след на машине от наклейки с эмблемой "Погоня", власти перешли на патриотический лозунг.

ВИДЕО ДНЯ

Как известно, на акциях протеста 2020 года сотни тысяч человек скандировали патриотические лозунги, которые давно стали традиционным приветствием в белорусских патриотических кругах.

Почему это важно: Нынешние власти Беларуси уже много лет пытаются с помощью пропаганды представить национальные символы Беларуси, появившиеся задолго до Второй мировой войны, как символ нацистов. При этом факт тесного военно-политического сотрудничества СССР и нацистской Германии перед войной умалчивается.

Справка: В современном виде выражение "Жыве Беларусь!" впервые прозвучало в стихотворении известнейшего белорусского писателя Янки Купалы, написанном в 1905-1907 гг. "Гэта крык, што жыве Беларусь":

"А вот як не любіць гэта поле, і бор,

І зялёны садок, і крыклівую гусь!..

А што часам тут страшна заенча віхор, —

Гэта енк, гэта крык, што жыве Беларусь!".

Темы: Беларусьпропаганда
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоЗеленский: Есть хорошие новости с юга, 41 населенный пункт освобожден 

В пятницу плановые отключения электричества коснутся всех областей

"Оставим на потом": в Киевской области запретили гирлянды и иллюминацию

Россияне перед отступлением взорвали котельные, вышки связи и телецентр в Херсоне – СМИ

У США есть данные, что Россия готовит испытания торпеды с ядерным зарядом - CNN

Зеленский снова созвонился с Сунаком: поговорили про Херсон

Все новости...
Беларусь
В Генштабе объяснили план действий в случае повторного наступления РФ из Беларуси
Мобилизованным россиянам в Беларуси выдали оружие образца Второй мировой войны – Генштаб
Набор кастрюль и спиннинги: следователи узнали, что россияне крали в Буче
Последние новости
02:01
США лишили Россию статуса страны с рыночной экономикой
01:19
За хакерскими атаками на транспортные компании Украины и Польши стоит российская разведка - СМИ
00:34
Резников: ВСУ используют зиму по максимуму для перегруппировки и обновления
00:10
В Сенате Чехии предлагают награждать супружеские пары за верность
23:55
Зеленский о переговорах с РФ: Слов мало, Путин не хочет завершения войны
23:41
Резников: РФ нужна минимум неделя, чтобы вывести войска из Херсона
23:20
Зеленский обеспокоен заявлениями некоторых конгрессменов США о поддержке Украины
23:16
Зеленский рассказал о чуде техники, которое помогает в разминировании
23:12
Россия стала на необратимый путь конфронтации с Западом - Франция
22:58
"Укрзализныця" снова запускает электрички из Харькова на Изюм
Все новости...