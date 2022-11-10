Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Іран оголосив про створення першої гіперзвукової балістичної ракети

"Європейська правда"Четвер, 10 листопада 2022, 11:12

Іран заявив про розробку своєї першої гіперзвукової балістичної ракети.

Як пише "Європейська правда", про розробку заявив командувач Повітряно-космічними силами Корпусу вартових ісламської революції Ірану Аміралі Хаджізаде, його цитує державне іранське агентство IRNA.

"Ця нова ракета пройде через усі системи протиракетної оборони, і я не думаю, що протягом десятиліть будуть технології, здатні протистояти їй", - заявив Хаджізаде, додавши, що ця ракета є рішенням для знищення протиракетних систем противника та "значним стрибком" у цій сфері.

Гіперзвукова зброя може рухатися зі швидкістю, яка в п'ять разів перевищує швидкість звуку.

Водночас, агентство Reuters наголошує, що наразі не було жодних повідомлень про випробування такої ракети Іраном. Хоча Іран розвинув велику вітчизняну збройну промисловість в умовах міжнародних санкцій і ембарго, західні військові аналітики кажуть, що Іран іноді перебільшує свої збройові можливості.

Ця заява була зроблена після того, як США висловили свою стурбованість тим, що Росія може придбати іранські ракети класу "земля-земля" для використання в Україні на додаток до безпілотників, які вона вже купила у Тегерану.

Зокрема, українській владі відомо про плани Росії придбати в Ірані балістичні ракети "Fateh-110" та "Zolfaghar" і доставити їх повітряним шляхом до Криму та морським шляхом до російських портів на Каспії.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Іранзброя
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відеоЗеленський: Маємо хороші новини з півдня, 41 населений пункт звільнено

У п'ятницю планові відключення електрики торкнуться всіх областей

"Залишимо на потім": на Київщині заборонили гірлянди та ілюмінацію

Росіяни перед відступом підірвали котельні, вишки зв'язку й телецентр у Херсоні – ЗМІ

США мають дані, що Росія готує випробування торпеди з ядерним зарядом – CNN

Зеленський знову зідзвонився з Сунаком: поговорили про Херсон

Усі новини...
Іран
РФ випустила по Україні вже понад 400 іранських дронів, більшість – знищено
Секретар Радбезу РФ Патрушев приїхав до Ірану
Іран хоче показати поглиблення співпраці з Москвою – ISW
Останні новини
03:14
Резніков вказав на зміну тактики окупантів після призначення Суровікіна: використання терору
02:01
США позбавили Росію статусу країни з ринковою економікою
01:19
За хакерськими атаками на транспортні компанії України та Польщі стоїть російська розвідка – ЗМІ
00:34
Резніков: ЗСУ використають зиму по максимуму для перегрупування і оновлення
00:10
У Сенаті Чехії пропонують нагороджувати подружні пари за вірність
23:55
Зеленський про переговори з РФ: Слів замало, Путін не хоче завершення війни
23:41
Резніков: РФ потрібен щонайменше тиждень, щоб вивести війська з Херсона
23:20
Зеленський занепокоєний заявами деяких конгресменів США про підтримку України
23:16
Зеленський розповів про диво техніки, яке допомагає в розмінуванні
23:12
Росія стала на незворотний шлях конфронтації із Заходом – Франція
Усі новини...