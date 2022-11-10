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Іран оголосив про створення першої гіперзвукової балістичної ракети

"Європейська правда"Четвер, 10 листопада 2022, 10:12

Іран заявив про розробку своєї першої гіперзвукової балістичної ракети.

Як пише "Європейська правда", про розробку заявив командувач Повітряно-космічними силами Корпусу вартових ісламської революції Ірану Аміралі Хаджізаде, його цитує державне іранське агентство IRNA.

"Ця нова ракета пройде через усі системи протиракетної оборони, і я не думаю, що протягом десятиліть будуть технології, здатні протистояти їй", - заявив Хаджізаде, додавши, що ця ракета є рішенням для знищення протиракетних систем противника та "значним стрибком" у цій сфері.

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Гіперзвукова зброя може рухатися зі швидкістю, яка в п'ять разів перевищує швидкість звуку.

Водночас, агентство Reuters наголошує, що наразі не було жодних повідомлень про випробування такої ракети Іраном. Хоча Іран розвинув велику вітчизняну збройну промисловість в умовах міжнародних санкцій і ембарго, західні військові аналітики кажуть, що Іран іноді перебільшує свої збройові можливості.

Ця заява була зроблена після того, як США висловили свою стурбованість тим, що Росія може придбати іранські ракети класу "земля-земля" для використання в Україні на додаток до безпілотників, які вона вже купила у Тегерану.

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Зокрема, українській владі відомо про плани Росії придбати в Ірані балістичні ракети "Fateh-110" та "Zolfaghar" і доставити їх повітряним шляхом до Криму та морським шляхом до російських портів на Каспії.

Теми: Іранзброя
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