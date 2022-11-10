Иран объявил о создании первой гиперзвуковой баллистической ракеты

Иран заявил о разработке своей первой гиперзвуковой баллистической ракеты.

Как пишет "Европейская правда", о разработке заявил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана Амирали Хаджизаде, его цитирует государственное иранское агентство IRNA.

"Эта новая ракета пройдет через все системы противоракетной обороны, и я не думаю, что в течение десятилетий будут технологии, способные противостоять ей", - заявил Хаджизаде, добавив, что эта ракета является решением для уничтожения противоракетных систем противника и является "значительным скачком" в этой сфере.

Гиперзвуковое оружие может двигаться со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука.

В то же время агентство Reuters отмечает, что пока не было никаких сообщений об испытании такой ракеты Ираном. Хотя Иран развил крупную отечественную вооруженную промышленность в условиях международных санкций и эмбарго, западные военные аналитики говорят, что Иран иногда преувеличивает свои оружейные возможности.

Это заявление было сделано после того, как США выразили свою обеспокоенность тем, что Россия может приобрести иранские ракеты класса "земля-земля" для использования в Украине в дополнение к уже купившим у Тегерана беспилотникам.

В частности, украинским властям известно о планах России приобрести в Иране баллистические ракеты "Fateh-110" и "Zolfaghar" и доставить их воздушным путем в Крым и морским путем в российские порты на Каспии.