Ердоган назвав важливим кроком заяву Кремля про відведення військ із Херсона

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара продовжує свої дипломатичні зусилля з посередництва між воюючими Україною та Росією.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.

"Російські війська залишають Херсон - це позитивне і важливе рішення", - сказав Ердоган на брифінгу після того, як Москва оголосила про відступ із Херсона.

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Він додав, що зустрінеться з президентом Росії Владіміром Путіним на зустрічі лідерів G20 на острові Балі наступного тижня, якщо російський лідер також візьме участь у саміті, або продовжить іншим чином з ним телефонну дипломатію.

Однак офіційні особи Росії та Індонезії заявили у четвер, що Путін особисто не приїде і його представлятиме міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що про події довкола Херсона, можна буде робити висновки пізніше з розвитку подій, проте нагадав, що Україна вже неодноразово змушувала російські війська залишити зайняті території.

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За оцінкою топ-генерала США Марка Міллі, початкові дані показали, що Росія завершує виведення військ із Херсона, але на повне виведення може піти час.