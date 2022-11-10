Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ердоган назвав важливим кроком заяву Кремля про відведення військ із Херсона

"Європейська правда"Четвер, 10 листопада 2022, 11:00

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара продовжує свої дипломатичні зусилля з посередництва між воюючими Україною та Росією.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.

"Російські війська залишають Херсон - це позитивне і важливе рішення", - сказав Ердоган на брифінгу після того, як Москва оголосила про відступ із Херсона.

Він додав, що зустрінеться з президентом Росії Владіміром Путіним на зустрічі лідерів G20 на острові Балі наступного тижня, якщо російський лідер також візьме участь у саміті, або продовжить іншим чином з ним телефонну дипломатію.

Однак офіційні особи Росії та Індонезії заявили у четвер, що Путін особисто не приїде і його представлятиме міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що про події довкола Херсона, можна буде робити висновки пізніше з розвитку подій, проте нагадав, що Україна вже неодноразово змушувала російські війська залишити зайняті території.

За оцінкою топ-генерала США Марка Міллі, початкові дані показали, що Росія завершує виведення військ із Херсона, але на повне виведення може піти час.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: ЕрдоганРосіяХерсон
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відеоЗеленський: Маємо хороші новини з півдня, 41 населений пункт звільнено

У п'ятницю планові відключення електрики торкнуться всіх областей

"Залишимо на потім": на Київщині заборонили гірлянди та ілюмінацію

Росіяни перед відступом підірвали котельні, вишки зв'язку й телецентр у Херсоні – ЗМІ

США мають дані, що Росія готує випробування торпеди з ядерним зарядом – CNN

Зеленський знову зідзвонився з Сунаком: поговорили про Херсон

Усі новини...
Ердоган
Ердоган погодився з Путіним, що зерно для бідних країн Африки має бути безоплатним
Зеленський обговорив з Ердоганом "зернову угоду" та звільнення політв’язнів
Ердоган відреагував на демарш Росії щодо "зернової угоди"
Останні новини
03:14
Резніков вказав на зміну тактики окупантів після призначення Суровікіна: використання терору
02:01
США позбавили Росію статусу країни з ринковою економікою
01:19
За хакерськими атаками на транспортні компанії України та Польщі стоїть російська розвідка – ЗМІ
00:34
Резніков: ЗСУ використають зиму по максимуму для перегрупування і оновлення
00:10
У Сенаті Чехії пропонують нагороджувати подружні пари за вірність
23:55
Зеленський про переговори з РФ: Слів замало, Путін не хоче завершення війни
23:41
Резніков: РФ потрібен щонайменше тиждень, щоб вивести війська з Херсона
23:20
Зеленський занепокоєний заявами деяких конгресменів США про підтримку України
23:16
Зеленський розповів про диво техніки, яке допомагає в розмінуванні
23:12
Росія стала на незворотний шлях конфронтації із Заходом – Франція
Усі новини...