Эрдоган назвал важным шагом заявление Кремля об отводе войск из Херсона

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжает свои дипломатические усилия по посредничеству между воюющими Украиной и Россией.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

"Российские войска покидают Херсон - это положительное и важное решение", - сказал Эрдоган на брифинге после того, как Москва объявила об отступлении из Херсона.

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Он добавил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным на встрече лидеров G20 на острове Бали на следующей неделе, если российский лидер также примет участие в саммите или иным образом продолжит телефонную дипломатию с ним.

Однако официальные лица России и Индонезии заявили в четверг, что Путин лично не приедет и его будет представлять министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что о событиях вокруг Херсона, можно будет делать выводы позже по развитию событий, однако напомнил, что Украина уже неоднократно заставляла российские войска оставить занятые территории.

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По оценке топ-генерала США Марка Милли, начальные данные показали, что Россия завершает вывод войск из Херсона, но на полный вывод может уйти время.