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За добу ЗСУ просунулись на Луганщині на 2 кілометри – Генштаб

Валентина РоманенкоЧетвер, 10 листопада 2022, 11:04
За добу ЗСУ просунулись на Луганщині на 2 кілометри – Генштаб
ОЛЕКСІЙ ГРОМОВ. ФОТО АРМІЯ INFORM

За добу 9 листопада українські війська на певних ділянках просунулись на Луганському напрямку на відстань до 2 кілометрів.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу 10 листопада

Пряма мова: "Угруповання Сил оборони продовжує поступово звільняти українську землю від загарбників. Так на Луганщині лише за минулу добу підрозділи наших військ просунулись на деяких напрямках в ході ведення бойових дій на відстань до 2 кілометрів".

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Теми: Луганська областьГенштабвійна
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