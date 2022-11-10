За добу ЗСУ просунулись на Луганщині на 2 кілометри – Генштаб

За добу 9 листопада українські війська на певних ділянках просунулись на Луганському напрямку на відстань до 2 кілометрів.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу 10 листопада

Пряма мова: "Угруповання Сил оборони продовжує поступово звільняти українську землю від загарбників. Так на Луганщині лише за минулу добу підрозділи наших військ просунулись на деяких напрямках в ході ведення бойових дій на відстань до 2 кілометрів".