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За сутки ВСУ продвинулись на Луганщине на 2 километра – Генштаб

Валентина РоманенкоЧетверг, 10 ноября 2022, 11:04
За сутки ВСУ продвинулись на Луганщине на 2 километра – Генштаб
АЛЕКСЕЙ ГРОМОВ. ФОТО АРМІЯ INFORM

За сутки 9 ноября украинские войска на определенных участках продвинулись на Луганском направлении на расстояние до 2 километров.

Источник: заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 10 ноября

Прямая речь: "Группировка Сил обороны продолжает постепенно освобождать украинскую землю от захватчиков. Так на Луганщине только за минувшие сутки подразделения наших войск продвинулись на некоторых направлениях в ходе ведения боевых действий на расстояние до 2 километров".

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Темы: Луганская областьГенштабвойна
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