Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Британія заморозила російських активів на 18 млрд фунтів стерлінгів

"Європейська правда"Четвер, 10 листопада 2022, 11:47

Британський уряд заморозив активи, які належать російським олігархам, іншим фізичним та юридичним особам, що перебувають під санкціями за вторгнення РФ в Україну, на загальну суму 18 мільярдів фунтів стерлінгів (20,5 мільярда доларів).

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

За даними Управління щодо здійснення фінансових санкцій, Росія випередила Лівію та Іран і стала країною, на яку Британія наклала найбільше санкцій.

Реклама:

Російських активів було заморожено на суму на 6 мільярдів фунтів більшу, ніж у рамках всіх інших британських санкційних режимів.

"Ми ввели найсуворіші санкції проти Росії, і це підриває їхню військову машину. Наш посил зрозумілий: ми не дозволимо Путіну досягти успіху в цій жорстокій війні", - сказав Ендрю Гріффіт, молодший міністр фінансів. 

На сьогодні Британія запровадила санкції щодо понад 1200 фізичних осіб та понад 120 організацій РФ, у тому числі щодо відомих бізнесменів та компаній і відомих політиків.

ВІДЕО ДНЯ

2 листопада Британія запровадила санкції проти чотирьох російських металургійних та нафтохімічних магнатів, які фінансують війну РФ проти України.

Британія також заборонить послуги, що допомагають транспортувати російську нафту.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Останні новини
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
Усі новини...
Реклама: