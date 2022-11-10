Британія заморозила російських активів на 18 млрд фунтів стерлінгів

Британський уряд заморозив активи, які належать російським олігархам, іншим фізичним та юридичним особам, що перебувають під санкціями за вторгнення РФ в Україну, на загальну суму 18 мільярдів фунтів стерлінгів (20,5 мільярда доларів).

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

За даними Управління щодо здійснення фінансових санкцій, Росія випередила Лівію та Іран і стала країною, на яку Британія наклала найбільше санкцій.

Російських активів було заморожено на суму на 6 мільярдів фунтів більшу, ніж у рамках всіх інших британських санкційних режимів.

"Ми ввели найсуворіші санкції проти Росії, і це підриває їхню військову машину. Наш посил зрозумілий: ми не дозволимо Путіну досягти успіху в цій жорстокій війні", - сказав Ендрю Гріффіт, молодший міністр фінансів.

На сьогодні Британія запровадила санкції щодо понад 1200 фізичних осіб та понад 120 організацій РФ, у тому числі щодо відомих бізнесменів та компаній і відомих політиків.

2 листопада Британія запровадила санкції проти чотирьох російських металургійних та нафтохімічних магнатів, які фінансують війну РФ проти України.

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Британія також заборонить послуги, що допомагають транспортувати російську нафту.