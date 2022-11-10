Британия заморозила российских активов на 18 млрд фунтов стерлингов

Британское правительство заморозило активы, принадлежащие российским олигархам, другим физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями за вторжение РФ в Украину, на общую сумму 18 миллиардов фунтов стерлингов (20,5 миллиарда долларов).

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

По данным Управления по осуществлению финансовых санкций, Россия опередила Ливию и Иран и стала страной, на которую Великобритания наложила больше всего санкций.

Российских активов было заморожено на сумму на 6 миллиардов фунтов больше, чем в рамках всех других британских санкционных режимов.

"Мы ввели самые строгие санкции против России, и это подрывает их военную машину. Наш посыл понятен: мы не позволим Путину достичь успеха в этой жестокой войне", - сказал Эндрю Гриффит, младший министр финансов.

На сегодня Великобритания ввела санкции в отношении более 1200 физических лиц и более 120 организаций РФ, в том числе в отношении известных бизнесменов и компаний и известных политиков.

2 ноября Великобритания ввела санкции против четырех российских металлургических и нефтехимических магнатов, которые финансируют войну РФ против Украины.

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Великобритания также запретит услуги, помогающие транспортировать российскую нефть.