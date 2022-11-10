Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ затримала блогера "Russia Today", який з України поширював у ЄС фейки про війну

Валентина РоманенкоЧетвер, 10 листопада 2022, 12:50
фото СБУ

Служба безпеки України викрила чотирьох ворожих інтернет-агітаторів у Чернігівській і Дніпропетровській областях, серед затриманих – іноземний блогер, який працював на заборонений російський телеканал "Russia Today".

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Блогер нав’язував кремлівську пропаганду жителям Євросоюзу, використовуючи власні Ютуб- і Телеграм-канали, загальна аудиторія яких становила понад пів мільйона підписників.

У своїх дописах і відеосюжетах він підтримував збройну агресію РФ і виправдовував військові злочини окупантів проти цивільного населення та критичної інфраструктури українських міст.

Також зловмисник розповсюджував дезінформацію з фронту і закликав країни ЄС обмежити допомогу нашій державі.

За даними слідства, ворожий поплічник є громадянином однієї з європейських країн, він готував пропагандистські матеріали для російського "RT".

Згодом прибув в Україну та оселився на Чернігівщині. Після початку повномасштабного вторгнення розпочав виконувати "редакційні завдання" кремлівського рупора щодо збору матеріалів для підготовки і випуску замовних сюжетів про війну в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

До злочинної діяльності він залучив свою співмешканку, яка допомагала йому "монтувати" фейкньюз для зарубіжних інтернет-користувачів.

 
 

Наразі парі повідомлено про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників, вчиненими групою осіб.

Ще двох ворожих пропагандистів правоохоронці викрили на Дніпропетровщині. Одна з них – мешканка Покрова, яка поширювала через соцмережі заклики на підтримку окупантів. За це, у разі захоплення регіону, вона сподівалась отримати російський паспорт.

Інший проросійський агітатор – мешканець Новомосковська. Він агітував до захоплення влади і займався дискредитацією української влади.

Тривають досудові розслідування для встановлення всіх обставин злочинів проти державної безпеки України.

Теми: СБУвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відеоЗеленський: Маємо хороші новини з півдня, 41 населений пункт звільнено

У п'ятницю планові відключення електрики торкнуться всіх областей

"Залишимо на потім": на Київщині заборонили гірлянди та ілюмінацію

Росіяни перед відступом підірвали котельні, вишки зв'язку й телецентр у Херсоні – ЗМІ

США мають дані, що Росія готує випробування торпеди з ядерним зарядом – CNN

Зеленський знову зідзвонився з Сунаком: поговорили про Херсон

Усі новини...
СБУ
СБУ знешкодила ДРГ ворога, яка готувала вбивства командирів Сил спецоперацій ЗСУ
СБУ вирахувала ще одного поплічника російських окупантів у рясі
Житель Миколаєва планував навести російські ракети по будівлі СБУ – спецслужба
Останні новини
05:39
ЗСУ в процесі забезпечення великої перемоги на Херсонщині, вона не буде останньою – ISW
04:46
Окупанти обстріляли Вінничину: влучили в об'єкт критичної інфраструктури
04:13
Південна Корея продасть США артилерійські снаряди для України - ЗМІ
03:37
Окупанти вивели в Чорне море 2 ракетоносії з 16 «Калібрами» - ОК "Південь"
03:14
Резніков вказав на зміну тактики окупантів після призначення Суровікіна: використання терору
02:01
США позбавили Росію статусу країни з ринковою економікою
01:19
За хакерськими атаками на транспортні компанії України та Польщі стоїть російська розвідка – ЗМІ
00:34
Резніков: ЗСУ використають зиму по максимуму для перегрупування і оновлення
00:10
У Сенаті Чехії пропонують нагороджувати подружні пари за вірність
23:55
Зеленський про переговори з РФ: Слів замало, Путін не хоче завершення війни
Усі новини...