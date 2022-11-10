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СБУ затримала блогера "Russia Today", який з України поширював у ЄС фейки про війну

Валентина РоманенкоЧетвер, 10 листопада 2022, 11:50
СБУ затримала блогера Russia Today, який з України поширював у ЄС фейки про війну
фото СБУ

Служба безпеки України викрила чотирьох ворожих інтернет-агітаторів у Чернігівській і Дніпропетровській областях, серед затриманих – іноземний блогер, який працював на заборонений російський телеканал "Russia Today".

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Блогер нав’язував кремлівську пропаганду жителям Євросоюзу, використовуючи власні Ютуб- і Телеграм-канали, загальна аудиторія яких становила понад пів мільйона підписників.

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У своїх дописах і відеосюжетах він підтримував збройну агресію РФ і виправдовував військові злочини окупантів проти цивільного населення та критичної інфраструктури українських міст.

Також зловмисник розповсюджував дезінформацію з фронту і закликав країни ЄС обмежити допомогу нашій державі.

За даними слідства, ворожий поплічник є громадянином однієї з європейських країн, він готував пропагандистські матеріали для російського "RT".

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Згодом прибув в Україну та оселився на Чернігівщині. Після початку повномасштабного вторгнення розпочав виконувати "редакційні завдання" кремлівського рупора щодо збору матеріалів для підготовки і випуску замовних сюжетів про війну в Україні.

До злочинної діяльності він залучив свою співмешканку, яка допомагала йому "монтувати" фейкньюз для зарубіжних інтернет-користувачів.

 
 

Наразі парі повідомлено про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників, вчиненими групою осіб.

Ще двох ворожих пропагандистів правоохоронці викрили на Дніпропетровщині. Одна з них – мешканка Покрова, яка поширювала через соцмережі заклики на підтримку окупантів. За це, у разі захоплення регіону, вона сподівалась отримати російський паспорт.

Інший проросійський агітатор – мешканець Новомосковська. Він агітував до захоплення влади і займався дискредитацією української влади.

Тривають досудові розслідування для встановлення всіх обставин злочинів проти державної безпеки України.

Теми: СБУвійна
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