СБУ задержала блогера "Russia Today", который из Украины распространял в ЕС фейки о войне

Служба безопасности Украины разоблачила четырех вражеских интернет-агитаторов в Черниговской и Днепропетровской областях, среди задержанных - иностранный блогер, который работал на запрещенный российский телеканал "Russia Today".

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Блогер навязывал кремлевскую пропаганду жителям Евросоюза, используя собственные Ютуб- и Телеграмм-каналы, общая аудитория которых составляла более полумиллиона подписчиков.

Реклама:

В своих сообщениях и видеосюжетах он поддерживал вооруженную агрессию РФ и оправдывал военные преступления оккупантов против гражданского населения и критической инфраструктуры украинских городов.

Также злоумышленник распространял дезинформацию с фронта и призвал страны ЕС ограничить помощь нашему государству.

По данным следствия, вражеский пособник является гражданином одной из европейских стран, он готовил пропагандистские материалы для российского "RT".

ВИДЕО ДНЯ

Впоследствии прибыл в Украину и поселился на Черниговщине. После начала полномасштабного вторжения начал выполнять "редакционные задания" кремлевского рупора по сбору материалов для подготовки и выпуска заказных сюжетов о войне в Украине.

К преступной деятельности он привлек свою сожительницу, которая помогала ему "монтировать" фейкньюз для зарубежных интернет-пользователей.

Сейчас паре сообщено о подозрении в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников, совершенными группой лиц.

Еще двух вражеских пропагандистов правоохранители разоблачили на Днепропетровщине. Одна из них - жительница Покрова, которая распространяла через соцсети призывы в поддержку оккупантов. За это, в случае захвата региона, она надеялась получить российский паспорт.

Другой пророссийский агитатор - житель Новомосковска. Он агитировал к захвату власти и занимался дискредитацией украинских властей.

Продолжаются досудебные расследования для установления всех обстоятельств преступлений против государственной безопасности Украины.