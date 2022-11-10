Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Європарламент схвалив угоду про спрощення автоперевезень між Україною та ЄС

"Європейська правда"Четвер, 10 листопада 2022, 13:13

Європейський парламент схвалив  угоди Євросоюзу з Україною та Молдовою щодо спрощення транскордонного перевезення вантажів.

Про це йдеться у заяві на сайті парламенту, пише "Європейська правда".

Дві нові угоди про автомобільний транспорт є частиною відповіді ЄС на збої в транспортних секторах України та Молдови, спричинені вторгненням Росії в Україну.

"Оскільки український повітряний простір був закритий для цивільних перевезень, а морський експорт сильно обмежений, Україні необхідно знайти альтернативні шляхи автомобільного транспорту для експорту своїх запасів зерна, палива, продуктів харчування та інших відповідних товарів. Так само страждає Молдова, яка потребує альтернативних транзитних маршрутів через ЄС і допомоги в транзиті українських товарів через свою територію", - йдеться у заяві.

Угоди замінять існуючі двосторонні транспортні угоди з країнами ЄС. Вони тимчасово полегшують автомобільні вантажні перевезення, дозволяючи перевізникам України, Молдови та ЄС здійснювати транзит через територію одна одної та працювати між ними без відповідних дозволів.

Крім того, угода між Україною та ЄС дозволить українським водіям продовжувати використовувати наявні українські посвідчення водія та сертифікати про професійну компетентність для водіння в ЄС без необхідності мати міжнародне посвідчення водія.

Обидві угоди тимчасово діють з 29 червня 2022 року. Після рішення парламенту угоди також потребують офіційного затвердження Радою ЄС.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Як повномасштабна війна змінила формати співпраці України та ЄС

Теми: ЄвропаУкраїнатранспортЄвропарламент
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ЗСУ в процесі забезпечення великої перемоги на Херсонщині, вона не буде останньою – ISW

відеоЗеленський: Маємо хороші новини з півдня, 41 населений пункт звільнено

У п'ятницю планові відключення електрики торкнуться всіх областей

"Залишимо на потім": на Київщині заборонили гірлянди та ілюмінацію

Росіяни перед відступом підірвали котельні, вишки зв'язку й телецентр у Херсоні – ЗМІ

США мають дані, що Росія готує випробування торпеди з ядерним зарядом – CNN

Усі новини...
Європа
Східна Європа готується до нової хвилі біженців з України взимку – ЗМІ
Угорщина заблокувала план ЄС щодо пакету допомоги Україні на 18 млрд євро - ЗМІ
Владислав Дутчак з "Азовсталі": Українці – європейці, тільки дикі. Ми готові поставити Росію на місце
Останні новини
05:39
ЗСУ в процесі забезпечення великої перемоги на Херсонщині, вона не буде останньою – ISW
04:46
Окупанти обстріляли Вінничину: влучили в об'єкт критичної інфраструктури
04:13
Південна Корея продасть США артилерійські снаряди для України - ЗМІ
03:37
Окупанти вивели в Чорне море 2 ракетоносії з 16 «Калібрами» - ОК "Південь"
03:14
Резніков вказав на зміну тактики окупантів після призначення Суровікіна: використання терору
02:01
США позбавили Росію статусу країни з ринковою економікою
01:19
За хакерськими атаками на транспортні компанії України та Польщі стоїть російська розвідка – ЗМІ
00:34
Резніков: ЗСУ використають зиму по максимуму для перегрупування і оновлення
00:10
У Сенаті Чехії пропонують нагороджувати подружні пари за вірність
23:55
Зеленський про переговори з РФ: Слів замало, Путін не хоче завершення війни
Усі новини...