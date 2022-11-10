Европарламент одобрил соглашение об упрощении автоперевозок между Украиной и ЕС

Европейский парламент одобрил соглашения Евросоюза с Украиной и Молдовой по упрощению трансграничной перевозки грузов.

Об этом говорится в заявлении на сайте парламента, пишет "Европейская правда".

Два новых соглашения об автомобильном транспорте являются частью ответа ЕС на сбои в транспортных секторах Украины и Молдовы, вызванные вторжением России в Украину.

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"Поскольку украинское воздушное пространство было закрыто для гражданских перевозок, а морской экспорт сильно ограничен, Украине необходимо найти альтернативные пути автомобильного транспорта для экспорта своих запасов зерна, топлива, продуктов питания и других соответствующих товаров. Так же страдает Молдова, которая нуждается в альтернативных транзитных маршрутах через ЕС и помощи в транзите украинских товаров через свою территорию", - говорится в заявлении.

Соглашения заменят существующие двусторонние транспортные соглашения со странами ЕС. Они временно облегчают автомобильные грузовые перевозки, позволяя перевозчикам Украины, Молдовы и ЕС осуществлять транзит через территорию друг друга и работать между ними без соответствующих разрешений.

Кроме того, соглашение между Украиной и ЕС позволит украинским водителям продолжать использовать имеющиеся украинские водительские удостоверения и сертификаты о профессиональной компетентности для вождения в ЕС без необходимости иметь международное водительское удостоверение.

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Оба соглашения временно действуют с 29 июня 2022 года. После решения парламента соглашения также требуют официального утверждения Советом ЕС.

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