Нові шахрайські схеми в умовах війни: поліція пояснює, як не стати жертвою

Поліція застерігає, що в умовах війни з'явилися нові злочинні схеми аферистів, повіривши в які громадяни втрачають кошти та наражають себе на небезпеку.

Джерело: поліція Києва

Деталі: Правоохоронці зазначають, що знання ймовірних методів шахраїв допоможе громадянам зберегти свої заощадження.

- "збір коштів для військових" - шахраї під виглядом волонтерів збирають гроші на амуніцію, лікування чи інші необхідні для військових речі, проте привласнюють усі донати собі.

У цьому випадку поліція закликає громадян довіряти лише перевіреним благодійним організаціям або державним спеціальним рахункам, перевіряти правильність назв сайтів, на які переходите та де вводите свої персональні дані.

- "надання інформації про місцезнаходження безвісти зниклих родичів" - побачивши у Інтернеті оголошення про розшук зниклої людини, зловмисники зв’язуються з авторами публікації та повідомляють про те, що мають інформацію про місцезнаходження зниклого, але вимагають винагороду за таку послугу.

- "евакуаційні перевезення" - зловмисники розміщують оголошення в Інтернеті про перевезення громадян із зони бойових дій до більш безпечного місця. Втім, за свої послуги вимагають оплату наперед. Отримавши гроші вони більше на зв'язок не виходять.

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Поліцейські вкотре звертаються до громадян із закликом довіряти лише перевіреним благодійним організаціям, які займаються евакуацією громадян та не сплачувати гроші наперед невідомим, а також купувати квитки на потяги чи автобуси лише на офіційних онлайн-ресурсах.

- "оренда житла за вигідною ціною для переселенців" - у таких випадках аферисти здають "уявні" квартири чи будинки в оренду, однак після отримання передплати на картку, не виходять на зв’язок. Поліція застерігає: завжди перевіряйте інформацію про власника помешкання та попросіть переглянути документи на житло та паспорт орендодавця.

- "ваш син потрапив у полон" - зловмисники телефонують батькам або іншим родичам зниклих та називаючи ім’я та прізвище зниклого повідомляють, що нібито він перебуває у полоні, а для того, щоб його визволити потрібно сплатити гроші.

Поліцейські радять не панікувати та не піддаватися емоціям, спочатку спробуйте самостійно зв’язатися з родичем та зателефонуйте до Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених або зверніться до найближчої військової адміністрації чи правоохоронців.

Також аферисти продовжують ошукувати людей під час онлайн-шопінгу на неіснуючий товар; представляються банківськими працівниками, які дізнавшись особисті дані банківської картки переводять кошти на свої рахунки; телефонують під виглядом правоохоронців, які вимагають сплатити гроші за не притягнення когось із родичів до кримінальної відповідальності.

Поліція Києва вкотре нагадує:

ретельно перевіряйте інформацію, яку вам повідомляють

не поспішайте виконувати вказівки незнайомих людей

не перераховуйте кошти на чужі карткові рахунки

не впускайте незнайомців до помешкань, вимагайте пред’явити документи.

Якщо попри всі застережні заходи ви чи ваші рідні стали жертвою шахрайського злочину, потрібно негайно звертатися до найближчого управління поліції або зателефонуйте за номером 102.

Від початку повномасштабної війни поліцейські Києва розпочали 6018 кримінальних проваджень за фактами шахрайства. За десять місяців 2022 року оголошено про підозру 939 особам. За рештою фактів триває досудове розслідування.