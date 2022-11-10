Новые мошеннические схемы в условиях войны: полиция объясняет, как не стать жертвой

Полиция предостерегает, что в условиях войны появились новые преступные схемы аферистов, поверив в которые граждане теряют деньги и подвергают себя опасности.

Источник: полиция Киева

Детали: Правоохранители отмечают, что знание вероятных методов мошенников поможет гражданам сохранить свои сбережения.

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- "сбор средств для военных" - мошенники под видом волонтеров собирают деньги на амуницию, лечение или другие необходимые для военных вещи, однако присваивают все донаты себе.

В этом случае полиция призывает граждан доверять только проверенным благотворительным организациям или государственным специальным счетам, проверять правильность названий сайтов, на которые переходите и где вводите свои персональные данные.

- "предоставление информации о местонахождении без вести пропавших родственников" - увидев в Интернете объявление о розыске пропавшего человека, злоумышленники связываются с авторами публикации и сообщают о том, что имеют информацию о местонахождении пропавшего, но требуют вознаграждение за такую услугу.

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- "эвакуационные перевозки" - злоумышленники размещают объявления в Интернете о перевозке граждан из зоны боевых действий в более безопасное место. Впрочем, за свои услуги требуют оплату заранее. Получив деньги они больше на связь не выходят.

Полицейские в очередной раз обращаются к гражданам с призывом доверять только проверенным благотворительным организациям, которые занимаются эвакуацией граждан и не платить деньги заранее неизвестным, а также покупать билеты на поезда или автобусы только на официальных онлайн-ресурсах.

- "аренда жилья по выгодной цене для переселенцев" - в таких случаях аферисты сдают "мнимые" квартиры или дома в аренду, однако после получения предоплаты на карточку, не выходят на связь. Полиция предостерегает: всегда проверяйте информацию о владельце квартиры и попросите посмотреть документы на жилье и паспорт арендодателя.

- "ваш сын попал в плен" - злоумышленники звонят родителям или другим родственникам пропавших и называя имя и фамилию пропавшего сообщают, что якобы он находится в плену, а для того, чтобы его освободить нужно заплатить деньги.

Полицейские советуют не паниковать и не поддаваться эмоциям, сначала попробуйте самостоятельно связаться с родственником и позвоните в Объединенный центр по поиску и освобождению пленных или обратитесь в ближайшую военную администрацию или к правоохранителям.

Также аферисты продолжают обманывать людей во время онлайн-шопинга на несуществующий товар; представляются банковскими работниками, которые узнав личные данные банковской карты переводят средства на свои счета; звонят под видом правоохранителей, которые требуют заплатить деньги за не привлечение кого-то из родственников к уголовной ответственности.

Полиция Киева в очередной раз напоминает:

тщательно проверяйте информацию, которую вам сообщают

не спешите выполнять указания незнакомых людей

не перечисляйте средства на чужие карточные счета

не впускайте незнакомцев в помещения, требуйте предъявить документы.

Если несмотря на все меры предосторожности вы или ваши родные стали жертвой мошеннического преступления, нужно немедленно обращаться в ближайшее управление полиции или звонить по телефону 102.

С начала полномасштабной войны полицейские Киева начали 6018 уголовных производств по фактам мошенничества. За десять месяцев 2022 года объявлено о подозрении 939 лицам. По остальным фактам продолжается досудебное расследование.