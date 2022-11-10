Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новые мошеннические схемы в условиях войны: полиция объясняет, как не стать жертвой

Валентина РоманенкоЧетверг, 10 ноября 2022, 15:20
коллаж полиции

Полиция предостерегает, что в условиях войны появились новые преступные схемы аферистов, поверив в которые граждане теряют деньги и подвергают себя опасности.

Источник: полиция Киева

Детали: Правоохранители отмечают, что знание вероятных методов мошенников поможет гражданам сохранить свои сбережения.

- "сбор средств для военных" - мошенники под видом волонтеров собирают деньги на амуницию, лечение или другие необходимые для военных вещи, однако присваивают все донаты себе.

В этом случае полиция призывает граждан доверять только проверенным благотворительным организациям или государственным специальным счетам, проверять правильность названий сайтов, на которые переходите и где вводите свои персональные данные.

- "предоставление информации о местонахождении без вести пропавших родственников" - увидев в Интернете объявление о розыске пропавшего человека, злоумышленники связываются с авторами публикации и сообщают о том, что имеют информацию о местонахождении пропавшего, но требуют вознаграждение за такую услугу.

- "эвакуационные перевозки" - злоумышленники размещают объявления в Интернете о перевозке граждан из зоны боевых действий в более безопасное место. Впрочем, за свои услуги требуют оплату заранее. Получив деньги они больше на связь не выходят.

ВИДЕО ДНЯ

Полицейские в очередной раз обращаются к гражданам с призывом доверять только проверенным благотворительным организациям, которые занимаются эвакуацией граждан и не платить деньги заранее неизвестным, а также покупать билеты на поезда или автобусы только на официальных онлайн-ресурсах.

- "аренда жилья по выгодной цене для переселенцев" - в таких случаях аферисты сдают "мнимые" квартиры или дома в аренду, однако после получения предоплаты на карточку, не выходят на связь. Полиция предостерегает: всегда проверяйте информацию о владельце квартиры и попросите посмотреть документы на жилье и паспорт арендодателя.

- "ваш сын попал в плен" - злоумышленники звонят родителям или другим родственникам пропавших и называя имя и фамилию пропавшего сообщают, что якобы он находится в плену, а для того, чтобы его освободить нужно заплатить деньги.

Полицейские советуют не паниковать и не поддаваться эмоциям, сначала попробуйте самостоятельно связаться с родственником и позвоните в Объединенный центр по поиску и освобождению пленных или обратитесь в ближайшую военную администрацию или к правоохранителям.

Также аферисты продолжают обманывать людей во время онлайн-шопинга на несуществующий товар; представляются банковскими работниками, которые узнав личные данные банковской карты переводят средства на свои счета; звонят под видом правоохранителей, которые требуют заплатить деньги за не привлечение кого-то из родственников к уголовной ответственности.

Полиция Киева в очередной раз напоминает:

  • тщательно проверяйте информацию, которую вам сообщают
  • не спешите выполнять указания незнакомых людей
  • не перечисляйте средства на чужие карточные счета
  • не впускайте незнакомцев в помещения, требуйте предъявить документы.

Если несмотря на все меры предосторожности вы или ваши родные стали жертвой мошеннического преступления, нужно немедленно обращаться в ближайшее управление полиции или звонить по телефону 102.

С начала полномасштабной войны полицейские Киева начали 6018 уголовных производств по фактам мошенничества. За десять месяцев 2022 года объявлено о подозрении 939 лицам. По остальным фактам продолжается досудебное расследование.

Темы: полициявойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ВСУ в процессе обеспечения большой победы на Херсонщине, она не будет последней - ISW

видеоЗеленский: Есть хорошие новости с юга, 41 населенный пункт освобожден 

В пятницу плановые отключения электричества коснутся всех областей

"Оставим на потом": в Киевской области запретили гирлянды и иллюминацию

Россияне перед отступлением взорвали котельные, вышки связи и телецентр в Херсоне – СМИ

У США есть данные, что Россия готовит испытания торпеды с ядерным зарядом - CNN

Все новости...
полиция
За месяцы войны Нацполиция потеряла трех взрывотехников
В Киеве будут судить пятерых чиновников, причастных к взрыву газа в многоэтажке на Позняках
6500$ за выезд в Румынию: полиция задержала переправщика уклонистов
Последние новости
07:37
Оккупанты попали по пятиэтажке в Николаеве: 2 погибших
07:26
В Брюсселе неизвестный напал с ножом на полицейских: один погибший, один раненый
07:13
Наступление на Херсонщине: Защитники освободили 12 населенных пунктов
06:15
Американские аналитики: Зима вряд ли остановит контрнаступление ВСУ
05:39
ВСУ в процессе обеспечения большой победы на Херсонщине, она не будет последней - ISW
04:46
Оккупанты обстреляли Винничину: попали в объект критической инфраструктуры
04:13
Южная Корея продаст США артиллерийские снаряды для Украины - СМИ
03:37
Оккупанты вывели в Черное море 2 ракетоносца с 16 "Калибрами" - ОК "Юг"
03:14
Резников указал на изменение тактики оккупантов после назначения Суровикина: использование террора
02:01
США лишили Россию статуса страны с рыночной экономикой
Все новости...