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Зеленський знову зідзвонився з Сунаком: поговорили про Херсон

"Європейська правда"Четвер, 10 листопада 2022, 16:18

Прем’єр-Британії Ріші Сунак поговорив з президентом України Володимиром Зеленським про заяви РФ про відступ з Херсона і питання підтримки України Британією.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні офісу прем’єр-міністра Британії за підсумками телефонної розмови.

"Лідери погодилися, що будь-яке виведення російських військ з окупованого міста Херсон продемонструвало б значний прогрес українських сил та підтвердило б слабкість російського військового наступу, але було б правильно продовжувати проявляти обережність, поки над містом не буде піднято український прапор" - йдеться у повідомленні.

Прем'єр-міністр Британії високо оцінив хоробрість українських збройних сил та підтвердив непохитну військову, економічну та політичну підтримку Великої Британії. Сунак підтвердив, що Велика Британія продовжить надавати подальшу військову допомогу, включаючи ще 1000 ракет класу "земля-повітря" та понад 25,000 зимових комплектів для військ, призначених для екстремально холодної зими.

Зеленський розповів, як військова підтримка Великої Британії захищає життєво важливу енергетичну інфраструктуру та допомагає українським військам просуватися вперед на полі бою.

"Провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Британії Ріші Сунаком. Обговорили різносторонню оборонну підтримку України та допомогу з проходженням зимового періоду. Підтримали продовження "зернової ініціативи" та узгодили позиції напередодні важливих міжнародних заходів" - написав Зеленський у Twitter після розмови.

Крім того, як повідомили в офісі прем’єра Британії, напередодні зустрічі G20 наступного тижня лідери обговорили важливість продовження скоординованої міжнародної підтримки України. Вони погодилися, що Росія має бути притягнута до відповідальності за свої дії та не допустити блокування життєво важливих поставок українського зерна та добрив на світові ринки. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що відхід російських військ з правобережної Херсонщини стане ще однією перемогою України у війні проти РФ.

Теми: ЗеленськийСунакВелика БританіяХерсон
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