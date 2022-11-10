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Зеленский снова созвонился с Сунаком: поговорили про Херсон

"Европейская правда"Четверг, 10 ноября 2022, 16:18

Премьер-Британии Риши Сунак поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским о заявлениях РФ об отступлении из Херсона и вопросах поддержки Украины Британией.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении офиса премьер-министра Великобритании по итогам телефонного разговора.

"Лидеры согласились, что любой вывод российских войск из оккупированного города Херсон продемонстрировал бы значительный прогресс украинских сил и подтвердил бы слабость российского военного наступления, но было бы правильно продолжать проявлять осторожность, пока над городом не будет поднят украинский флаг", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Великобритании высоко оценил храбрость украинских вооруженных сил и подтвердил непоколебимую военную, экономическую и политическую поддержку Великобритании. Сунак подтвердил, что Великобритания продолжит оказывать дальнейшую военную помощь, включая еще 1000 ракет класса "земля-воздух" и более 25,000 зимних комплектов для войск, предназначенных для экстремально холодной зимы.

Зеленский рассказал, как военная поддержка Великобритании защищает жизненно важную энергетическую инфраструктуру и помогает украинским войскам продвигаться вперед на поле боя.

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Обсудили разностороннюю оборонную поддержку Украины и помощь с прохождением зимнего периода. Поддержали продолжение "зерновой инициативы" и согласовали позиции накануне важных международных мероприятий", - написал Зеленский в Twitter после разговора.

Кроме того, как сообщили в офисе премьера Великобритании, накануне встречи G20 на следующей неделе лидеры обсудили важность продолжения скоординированной международной поддержки Украины. Они согласились, что Россия должна быть привлечена к ответственности за свои действия и не допустить блокирования жизненно важных поставок украинского зерна и удобрений на мировые рынки. 

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Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что уход российских войск с правобережной Херсонщины станет еще одной победой Украины в войне против РФ.

Темы: ЗеленскийСунакВеликобританияХерсон
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