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Воїни ССО спалили російських десантників на Херсонщині

Валентина РоманенкоЧетвер, 10 листопада 2022, 17:50
ілюстративне фото ЗСУ

На Херсонському напрямку воїни Сил спецоперацій України знищили групу російських десантників на броньованій техніці.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "На Херсонському напрямку оператори тактичної групи ССО двома влучними пострілами вщент знищили дві російські БМД разом із десантом всередині.

Під час атаки частина росіян намагалася втекти, але це їм не вдалося".

Деталі: Час події не розкривається, відео ефективної роботи спецпризначенців додається.

Теми: ССОХерсонська областьвійна
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