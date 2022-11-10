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Воїни ССО спалили російських десантників на Херсонщині

Валентина РоманенкоЧетвер, 10 листопада 2022, 16:50
Воїни ССО спалили російських десантників на Херсонщині
ілюстративне фото ЗСУ

На Херсонському напрямку воїни Сил спецоперацій України знищили групу російських десантників на броньованій техніці.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "На Херсонському напрямку оператори тактичної групи ССО двома влучними пострілами вщент знищили дві російські БМД разом із десантом всередині.

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Під час атаки частина росіян намагалася втекти, але це їм не вдалося".

Деталі: Час події не розкривається, відео ефективної роботи спецпризначенців додається.

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Теми: ССОХерсонська областьвійна
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