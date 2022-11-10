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Воины ССО сожгли российских десантников на Херсонщине

Валентина РоманенкоЧетверг, 10 ноября 2022, 16:50
Воины ССО сожгли российских десантников на Херсонщине
иллюстративное фото ВСУ

На Херсонском направлении воины Сил спецопераций Украины уничтожили группу российских десантников на бронированной технике.

Источник: пресс-служба ССО

Дословно: "На Херсонском направлении операторы тактической группы ССО двумя точными выстрелами полностью уничтожили две российские БМД вместе с десантом внутри.

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Во время атаки часть россиян пыталась убежать, но это им не удалось".

Детали: Время события не раскрывается, видео эффективной работы спецназовцев прилагается.

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Темы: ССОХерсонская областьвойна
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