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Воины ССО сожгли российских десантников на Херсонщине

Валентина РоманенкоЧетверг, 10 ноября 2022, 17:50
иллюстративное фото ВСУ

На Херсонском направлении воины Сил спецопераций Украины уничтожили группу российских десантников на бронированной технике.

Источник: пресс-служба ССО

Дословно: "На Херсонском направлении операторы тактической группы ССО двумя точными выстрелами полностью уничтожили две российские БМД вместе с десантом внутри.

Во время атаки часть россиян пыталась убежать, но это им не удалось".

Детали: Время события не раскрывается, видео эффективной работы спецназовцев прилагается.

Темы: ССОХерсонская областьвойна
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