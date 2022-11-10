Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Норвегія й Нідерланди передають 250 млн євро в новостворений фонд підтримки України

"Європейська правда"Четвер, 10 листопада 2022, 17:47

Міністри оборони Норвегії та Нідерландів у четвер оголосили про внески до новоствореного Міжнародного фонду для України, який очолить Велика Британія.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили оборонні відомства обох країн.

За словами міністра оборони Норвегії Бйорна Арілда Грама, Осло передасть до фонду близько 1,5 мільярда норвезьких крон (близько 150 мільйонів євро) на додаток до 400 мільйонів (39,6 мільйона євро), які Норвегія раніше пожертвувала фонду.

Реклама:

Кошти раніше були використані для придбання безпілотників, обладнання для глушіння безпілотників та артилерійських снарядів. Нове фінансування буде спрямоване на закупівлю зброї безпосередньо в промисловості.

Внесок у 1,5 мільярда норвезьких крон є складовою трьох мільярдів норвезьких крон, які уряд Норвегії виділить на військову підтримку України у 2022 році.

Своєю чергою, як оголосила глава Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, країна передасть до Міжнародного фонду для України 100 мільйонів євро. Очікується, що перші контракти на постачання зброї будуть укладені до кінця 2022 року.

ВІДЕО ДНЯ

Міжнародний фонд для України дозволяє країнам-учасницям продовжувати надавати Україні військову підтримку у довгостроковій перспективі без шкоди для їхніх військових спроможностей. Процес створення фонду перебуває на завершальній стадії.

У фонді, який очолює Велика Британія, братимуть участь Данія, Нідерланди й Норвегія, а також Україна.

Теми: НорвегіяНідерландигроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Норвегія
Прем′єр Норвегії розкрив подробиці передачі Україні F-16
Три країни погодилися надати Україні F-16 – Зеленський підтвердив
Норвегія передасть Україні ракети для систем ППО IRIS-T
Останні новини
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
Усі новини...
Реклама: