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Норвегия и Нидерланды передают 250 млн евро в новосозданный фонд поддержки Украины

"Европейская правда"Четверг, 10 ноября 2022, 18:47

Министры обороны Норвегии и Нидерландов в четверг объявили о взносах в новосозданный Международный фонд для Украины, который возглавит Великобритания.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили оборонные ведомства обеих стран.

По словам министра обороны Норвегии Бьорна Арилда Грама, Осло передаст в фонд около 1,5 миллиарда норвежских крон (около 150 миллионов евро) в дополнение к 400 миллионам (39,6 миллиона евро), которые Норвегия ранее пожертвовала фонду.

Средства ранее были использованы для приобретения беспилотников, оборудования для глушения беспилотников и артиллерийских снарядов. Новое финансирование будет направлено на закупку оружия непосредственно в промышленности.

Вклад в 1,5 миллиарда норвежских крон является составляющей трех миллиардов норвежских крон, которые правительство Норвегии выделит на военную поддержку Украины в 2022 году.

В свою очередь, как объявила глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, страна передаст в Международный фонд для Украины 100 миллионов евро. Ожидается, что первые контракты на поставку оружия будут заключены до конца 2022 года.

Международный фонд для Украины позволяет странам-участницам продолжать предоставлять Украине военную поддержку в долгосрочной перспективе без ущерба для их военных возможностей. Процесс создания фонда находится на завершающей стадии.

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В фонде, который возглавляет Великобритания, будут участвовать Дания, Нидерланды и Норвегия, а также Украина.

Темы: НорвегияНидерландыденьги
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