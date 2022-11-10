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Іспанія передає Україні дві додаткові системи ППО Hawk – загалом їх буде шість

"Європейська правда"Четвер, 10 листопада 2022, 18:10

Міністерка оборони Іспанії Маргарета Роблес під час зустрічі з українськими військовими, які проходять тренування на іспанській території, оголосила про передання двох додаткових зенітно-ракетних комплексів Hawk на додачу до вже анонсованих чотирьох.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на InfoDefensa.

Також Роблес оголосила, що Іспанія надасть Україні батарею гаубиць калібром 105 мм, які опановує 21 український військовослужбовець на базі в Альмерії, а також додаткові генератори для покриття дефіциту електроенергії в країні. Крім того, Іспанія передала Україні 77 тисяч зимових мундирів для військовослужбовців.

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Урядовиця підкреслила, що військова й гуманітарна допомога з Іспанії Україні почала відправлятися буквально з першого дня повномасштабної війни, а іспанські літаки здійснили 50 польотів по 11 годин кожен.

"Ми не можемо розповісти все, що хотіли б, в основному, щоб росіяни не знали, що надсилається, або в якій кількості, або коли, ми не можемо забувати, що ми говоримо про війну", – зазначила глава іспанського Міноборони.

Ще в жовтні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив, що на прохання Альянсу Іспанія передасть чотири пускові установки системи ППО Hawk.

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Під час візиту до Києва глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес оголосив про новий пакет військової допомоги, який включає батарею зенітно-ракетного комплексу Aspide, системи ППО Hawk, протитанкові ракетні комплекси, гармати та снаряди до них.

Теми: ІспаніяППО
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