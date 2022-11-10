Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Испания передает Украине две дополнительные системы ПВО Hawk - всего их будет шесть

"Европейская правда"Четверг, 10 ноября 2022, 18:10

Министр обороны Испании Маргарета Роблес во время встречи с украинскими военными, которые проходят тренировки на испанской территории, объявила о передаче двух дополнительных зенитно-ракетных комплексов Hawk в дополнение к уже анонсированным четырем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на InfoDefensa.

Также Роблес объявила, что Испания предоставит Украине батарею гаубиц калибром 105 мм, которыми овладевает 21 украинский военнослужащий на базе в Альмерии, а также дополнительные генераторы для покрытия дефицита электроэнергии в стране. Кроме того, Испания передала Украине 77 тысяч зимних мундиров для военнослужащих.

Реклама:

Чиновница подчеркнула, что военная и гуманитарная помощь из Испании Украине начала отправляться буквально с первого дня полномасштабной войны, а испанские самолеты совершили 50 полетов по 11 часов каждый.

"Мы не можем рассказать все, что хотели бы, в основном, чтобы россияне не знали, что посылается, или в каком количестве, или когда, мы не можем забывать, что мы говорим о войне", - отметила глава испанского Минобороны.

Еще в октябре генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что по просьбе Альянса Испания передаст четыре пусковые установки системы ПВО Hawk.

ВИДЕО ДНЯ

Во время визита в Киев глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес объявил о новом пакете военной помощи, который включает батарею зенитно-ракетного комплекса Aspide, системы ПВО Hawk, противотанковые ракетные комплексы, пушки и снаряды к ним.

Темы: ИспанияПВО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
Испания
Эстония договорилась о дальнейшем развертывании испанских NASAMS у себя
Суд признал виновным Герасимова в недекларировании дома в Испании, но не наказал
На испанском Тенерифе вспыхнул пожар, пришлось эвакуировать несколько сел
Последние новости
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
Все новости...
Реклама: