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Испания передает Украине две дополнительные системы ПВО Hawk - всего их будет шесть

"Европейская правда"Четверг, 10 ноября 2022, 19:10

Министр обороны Испании Маргарета Роблес во время встречи с украинскими военными, которые проходят тренировки на испанской территории, объявила о передаче двух дополнительных зенитно-ракетных комплексов Hawk в дополнение к уже анонсированным четырем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на InfoDefensa.

Также Роблес объявила, что Испания предоставит Украине батарею гаубиц калибром 105 мм, которыми овладевает 21 украинский военнослужащий на базе в Альмерии, а также дополнительные генераторы для покрытия дефицита электроэнергии в стране. Кроме того, Испания передала Украине 77 тысяч зимних мундиров для военнослужащих.

Чиновница подчеркнула, что военная и гуманитарная помощь из Испании Украине начала отправляться буквально с первого дня полномасштабной войны, а испанские самолеты совершили 50 полетов по 11 часов каждый.

"Мы не можем рассказать все, что хотели бы, в основном, чтобы россияне не знали, что посылается, или в каком количестве, или когда, мы не можем забывать, что мы говорим о войне", - отметила глава испанского Минобороны.

Еще в октябре генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что по просьбе Альянса Испания передаст четыре пусковые установки системы ПВО Hawk.

Во время визита в Киев глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес объявил о новом пакете военной помощи, который включает батарею зенитно-ракетного комплекса Aspide, системы ПВО Hawk, противотанковые ракетные комплексы, пушки и снаряды к ним.

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Темы: ИспанияПВО
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