"Залишимо на потім": на Київщині заборонили гірлянди та ілюмінацію

Оперативний штаб ради оборони Київщині ухвалив рішення про заборону використання святкової ілюмінації, у тому числі ялинок, парків та вулиць.

Джерело: голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в Telegram

Пряма мова: "На території Київської області заборонено використання святкової ілюмінації – гірлянд, світлових декорацій.

Реклама:

Це стосується як комерційної, так і комунальної та державної власності. Світлові декорації новорічних ялинок, парків, вулиць – залишимо на потім".

Деталі: Кулеба підкреслив, що "максимальна економія електроенергії – це громадянський фронт" України.