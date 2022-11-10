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"Залишимо на потім": на Київщині заборонили гірлянди та ілюмінацію

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 10 листопада 2022, 19:49
ФОТО ЕЛЬДАРА САРАХМАНА, УП

Оперативний штаб ради оборони Київщині ухвалив рішення про заборону використання святкової ілюмінації, у тому числі ялинок, парків та вулиць.

Джерело: голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в Telegram

Пряма мова: "На території Київської області заборонено використання святкової ілюмінації – гірлянд, світлових декорацій. 

Це стосується як комерційної, так і комунальної та державної власності. Світлові декорації новорічних ялинок, парків, вулиць – залишимо на потім".

Деталі: Кулеба підкреслив, що "максимальна економія електроенергії – це громадянський фронт" України.

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Теми: Київська областьелектроенергіяКиїв
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