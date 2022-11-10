"Залишимо на потім": на Київщині заборонили гірлянди та ілюмінацію
Четвер, 10 листопада 2022, 18:49
Оперативний штаб ради оборони Київщині ухвалив рішення про заборону використання святкової ілюмінації, у тому числі ялинок, парків та вулиць.
Джерело: голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в Telegram
Пряма мова: "На території Київської області заборонено використання святкової ілюмінації – гірлянд, світлових декорацій.
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Це стосується як комерційної, так і комунальної та державної власності. Світлові декорації новорічних ялинок, парків, вулиць – залишимо на потім".
Деталі: Кулеба підкреслив, що "максимальна економія електроенергії – це громадянський фронт" України.