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"Оставим на потом": в Киевской области запретили гирлянды и иллюминацию

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 10 ноября 2022, 18:49
Оставим на потом: в Киевской области запретили гирлянды и иллюминацию
ФОТО ЭЛЬДАРА САРАХМАНА, УП

Оперативный штаб совета обороны Киевской области принял решение о запрете использования праздничной иллюминации, в том числе елок, парков и улиц.

Источник: глава областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram

Прямая речь: "На территории Киевской области запрещено использование праздничной иллюминации - гирлянд, световых декораций. 

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Это касается как коммерческой, так и коммунальной и государственной собственности. Световые декорации новогодних елок, парков, улиц - оставим на потом".

Детали: Кулеба подчеркнул, что "максимальная экономия электроэнергии - это гражданский фронт" Украины.

Темы: Киевская областьэлектроэнергияКиев
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