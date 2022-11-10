"Оставим на потом": в Киевской области запретили гирлянды и иллюминацию

Оперативный штаб совета обороны Киевской области принял решение о запрете использования праздничной иллюминации, в том числе елок, парков и улиц.

Источник: глава областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram

Прямая речь: "На территории Киевской области запрещено использование праздничной иллюминации - гирлянд, световых декораций.

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Это касается как коммерческой, так и коммунальной и государственной собственности. Световые декорации новогодних елок, парков, улиц - оставим на потом".

Детали: Кулеба подчеркнул, что "максимальная экономия электроэнергии - это гражданский фронт" Украины.