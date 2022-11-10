Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Оставим на потом": в Киевской области запретили гирлянды и иллюминацию

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 10 ноября 2022, 19:49
ФОТО ЭЛЬДАРА САРАХМАНА, УП

Оперативный штаб совета обороны Киевской области принял решение о запрете использования праздничной иллюминации, в том числе елок, парков и улиц.

Источник: глава областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram

Прямая речь: "На территории Киевской области запрещено использование праздничной иллюминации - гирлянд, световых декораций. 

Это касается как коммерческой, так и коммунальной и государственной собственности. Световые декорации новогодних елок, парков, улиц - оставим на потом".

Детали: Кулеба подчеркнул, что "максимальная экономия электроэнергии - это гражданский фронт" Украины.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Киевская областьэлектроэнергияКиев
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фото, видеоСтремоусова отпели в Симферополе, гроб был открыт

фото, видео Антоновский мост полностью разрушен, пропагандисты говорят: взорвали россияне

фото СМИ показали, как Резниченко и фитнестренерка связаны с консультантом "Большого строительства"

фотоВ Мелитополе в подъезде взорвали гауляйтера, отвечавшего за спорт и культуру

видеоПушкинопад: в Житомире демонтировали бюст русского поэта

ВСУ в процессе обеспечения большой победы на Херсонщине, она не будет последней - ISW

Все новости...
Киевская область
Под Киевом во вторник будут слышны взрывы – ОВА
В двух районах Киевской области в понедельник будут плановые взрывы
На Киевщине могут раздаваться взрывы из-за разминирования
Последние новости
12:34
Белорусский McDonald's вслед за российским станет "Вкусно – и точка"
12:18
В Кремле уже заявляют, что цели "спецоперации" можно достичь мирными переговорами
12:17
Минобороны РФ заявило, что российские войска полностью вышли из Херсона
12:07
У главы бюджетного комитета Аристова идут обыски
12:06
аудиоВ Кремле не стали отрицать, что бегство из Херсона – удар по престижу Путина
11:52
Между прививкой против COVID-19 и других болезней следует соблюдать интервал – Минздрав
11:44
Песков заявил, что Россия не снимает свои претензии на всю Херсонскую область
11:36
Путин не выступит на G20 даже онлайн
11:10
McDonald's возобновляет работу в Черкассах
11:10
фото, видеоСтремоусова отпели в Симферополе, гроб был открыт
Все новости...