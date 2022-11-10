На Донеччині окупанти шукають поповнення на Херсонський напрямок – Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України має інформацію про те, що в Донецькій області росіяни шукають поповнення для боїв на Херсонському напрямку, а з російського Смоленська незабаром прибудуть нові мобілізовані.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ за 10 листопада

Дослівно: "Для поповнення поточних втрат та посилення угруповання окупантів на Херсонському напрямку, на тимчасово окупованій території Донецької області проводиться пошук та затримка військовослужбовців, які відступили з Харківського напрямку.

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Як особливість, відзначається відправка груп загарбників без теплих речей, екіпірування, засобів захисту та зброї – їх обіцяють видати безпосередньо в районі ведення бойових дій".

Деталі: Крім того, триває підготовка мобілізованих у військових навчальних закладах на території Російської Федерації.

Так, за наявною в Генштабу ЗСУ інформацією, очікується відправка чергової партії зазначеної категорії осіб у другій декаді листопада зі Смоленська.

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Зазначена група проходила підготовку на базі військової академії протиповітряної оборони Збройних сил Російської Федерації.