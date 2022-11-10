Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Донецкой области оккупанты ищут пополнение на Херсонское направление – Генштаб ВСУ

Елена РощинаЧетверг, 10 ноября 2022, 18:59
В Донецкой области оккупанты ищут пополнение на Херсонское направление – Генштаб ВСУ
мобилизованные россияне, фото Getty Images

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины располагает информацией о том, что в Донецкой области россияне ищут пополнение для боев на Херсонском направлении, а из российского Смоленска в скором времени прибудут новые мобилизованные.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ за 10 ноября

Дословно:: "Для пополнения текущих потерь и усиления группировки оккупантов на Херсонском направлении, на временно оккупированной территории Донецкой области проводится поиск и задержка отступивших с Харьковского направления военнослужащих.

Реклама:

Как особенность отмечается отправка групп захватчиков без теплых вещей, экипировки, средств защиты и оружия – их обещают выдать непосредственно в районе ведения боевых действий".

Детали: Кроме того, продолжается подготовка мобилизованных в военных учебных заведениях на территории Российской Федерации.

Так, по имеющейся у Генштаба ВСУ информации, ожидается отправка очередной партии указанной категории лиц во второй декаде ноября из Смоленска.

ВИДЕО ДНЯ

Указанная группа проходила подготовку на базе военной академии противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации.

Темы: ГенштабДонецкая областьвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
Генштаб
За сутки на фронте произошло 35 боевых столкновений – Генштаб
ВСУ имеют успех и закрепляются возле Новопрокоповки и Вербового – Генштаб
Защитники "отминусовали" еще 570 захватчиков и 9 танков врага
Последние новости
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
Все новости...
Реклама: