В Донецкой области оккупанты ищут пополнение на Херсонское направление – Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины располагает информацией о том, что в Донецкой области россияне ищут пополнение для боев на Херсонском направлении, а из российского Смоленска в скором времени прибудут новые мобилизованные.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ за 10 ноября

Дословно:: "Для пополнения текущих потерь и усиления группировки оккупантов на Херсонском направлении, на временно оккупированной территории Донецкой области проводится поиск и задержка отступивших с Харьковского направления военнослужащих.

Как особенность отмечается отправка групп захватчиков без теплых вещей, экипировки, средств защиты и оружия – их обещают выдать непосредственно в районе ведения боевых действий".

Детали: Кроме того, продолжается подготовка мобилизованных в военных учебных заведениях на территории Российской Федерации.

Так, по имеющейся у Генштаба ВСУ информации, ожидается отправка очередной партии указанной категории лиц во второй декаде ноября из Смоленска.

Указанная группа проходила подготовку на базе военной академии противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации.