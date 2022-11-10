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США передадуть Україні системи ППО Hawk – Білий дім анонсував новий пакет допомоги

"Європейська правда"Четвер, 10 листопада 2022, 20:22

Сполучені Штати в четвер оголосять про виділення Україні чергового пакету військової допомоги, анонсував на брифінгу радник американського президента з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні, до якого входитимуть важливі засоби протиповітряної оборони, як-то ракети для комплексів ППО Hawk, а також чотири системи Avenger, оснащених ракетами Stinger", – сказав Салліван.

Радник Байдена уточнив, що новий пакет допомоги доповнить інші засоби протиповітряної оборони, які Україні вже передали союзники США.

"Минулого тижня, коли я був у Києві, я мав змогу обговорити безпосередньо з президентом Володимиром Зеленським і його командою на місці, чого саме потребує Україна для якомога сильнішої позиції на полі бою. Посилення ППО відіграє суттєву роль для України на тлі використання Росією крилатих ракет та іранських дронів для атак на критичну цивільну інфраструктуру", – додав він.

Востаннє Сполучені Штати оголошували про пакет військової допомоги Україні наприкінці жовтня. До нього увійшли боєприпаси для систем HIMARS, високоточні артилерійські снаряди, дистанційні системи мінування, броньовані машини HMMWV та патрони для стрілецької зброї на загальну суму 275 мільйонів доларів.

Нагадаємо, минулого тижня міністр оборони Олексій Резніков анонсував "приємні новини" в контексті військової допомоги США для України.

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Теми: СШАППО
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