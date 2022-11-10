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США передадут Украине системы ПВО Hawk – Белый дом анонсировал новый пакет помощи

"Европейская правда"Четверг, 10 ноября 2022, 19:22

Соединенные Штаты в четверг объявят о выделении Украине очередного пакета военной помощи, анонсировал на брифинге советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сегодня США объявят о новом пакете военной помощи Украине, в который будут входить важные средства противовоздушной обороны, такие как ракеты для комплексов ПВО Hawk, а также четыре системы Avenger, оснащенных ракетами Stinger", - сказал Салливан.

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Советник Байдена уточнил, что новый пакет помощи дополнит другие средства противовоздушной обороны, которые Украине уже передали союзники США.

"На прошлой неделе, когда я был в Киеве, я имел возможность обсудить непосредственно с президентом Владимиром Зеленским и его командой на месте, в чем именно нуждается Украина для как можно более сильной позиции на поле боя. Усиление ПВО играет существенную роль для Украины на фоне использования Россией крылатых ракет и иранских дронов для атак на критическую гражданскую инфраструктуру", - добавил он.

Последний раз Соединенные Штаты объявляли о пакете военной помощи Украине в конце октября. В него вошли боеприпасы для систем HIMARS, высокоточные артиллерийские снаряды, дистанционные системы минирования, бронированные машины HMMWV и патроны для стрелкового оружия на общую сумму 275 миллионов долларов.

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Напомним, на прошлой неделе министр обороны Алексей Резников анонсировал "приятные новости" в контексте военной помощи США для Украины.

Темы: СШАПВО
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