Суровікін заробляє на війні, допомагаючи друзям Путіна – соратники Навального

Соратники російського опозиціонера Олексія Навального заявляють, що командувач угрупуванням військ РФ в Україні Сергій Суровікін заробляє на війні, фірма його дружини Анни регулярно отримувала гроші від фірми мільярдера Геннадія Тимченка, яка працювала у Сирії.

Джерело: navalny.com

Деталі: Розслідувачі Навального пов'язали бізнес дружини Суровікіна з Тимченком, вивчивши банківські виписки її фірми за останні кілька років. Вони виявили, що лісопилка "Аргус СФК" заробляє не так на продажу деревини, як на війні в Сирії, якою донедавна командував Суровікін.

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Як пишуть соратники Навального, "участь у сирійській кампанії – це насамперед величезна, шикарна можливість заробляти Путіну та його друзям".

Компанія, яка офіційно займається лісозаготівлями у Свердловській області, протягом останніх років регулярно отримувала гроші від фірми Геннадія Тимченка "СТГ Логістик", яка працює у Сирії. Як з'ясував ФБК, лише за шість місяців у 2020-2021 роках "СТГ Логістика" видала позики "Аргусу" на 104 млн рублів.

Геннадій Тимченко – один із головних бенефіціарів присутності російських військ у Сирії. Він – "найближчий друг Путіна, його спонсор, який сплатив і будівництво палацу в Геленджику, і дачу в Біарріці для доньки Путіна, і багато іншого".

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Тимченко почав захоплювати все, на чому в Сирії можна заробити: отримав контракти на будівництво насосної станції для зрошення сільгоспземель, збудував там заводи з переробки газу, газопроводи тощо. А на початку 2017 року Башар Асад ратифікував контракт, дав право тимченківському "Будтрансгазу" видобувати та експортувати фосфати з двох сирійських родовищ неподалік Пальміри.

За даними розслідувачів Навального, Суровікін реєструє бізнес не лише на родичів, а й на власного водія Євгена Семенова. Останній у листопаді минулого року пішов у деревообробний бізнес, а його фірма "Натуральна деревина" зареєстрована в Єкатеринбурзі за однією адресою з "Аргусом".

Дослівно: "Сьогодні ми показали вам прямо платежі, гроші, готівку, які Суровікін заробив на війні у Сирії. Не на бізнесі якомусь у 90-х, як вони завжди кажуть, а прямо на конкретній війні у Сирії.

Він допоміг Путіну та путінському олігарху Тимченку – і отримав свою частку. Ви вважаєте, що в Україні буде якось інакше? Це і є путінська Росія. Це і є "друга армія світу" та найкращі її кадри".

Деталі: Соратники Навального також зазначають, що сім'я Суровікіна, який за операції в Сирії отримав прізвиська "Генерал Армагеддон", "Сирійський м'ясник" або "М'ясник Алеппо", у 2016 році купив будинок у підмосковній Барвісі, який продав у 2021 році.