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Суровикин зарабатывает на войне, помогая друзьям Путина – соратники Навального

Елена РощинаЧетверг, 10 ноября 2022, 20:45
СУРОВИКИН ПОЛУЧАЕТ "ЗВЕЗДУ" В 2017 ГОДУ, ФОТО С DEFENCE EXPRESS

Соратники российского оппозиционера Алексея Навального заявляют, что командующий группировкой войск РФ в Украине Сергей Суровикин зарабатывает на войне, фирма его жены Анны регулярно получала деньги от фирмы миллиардера Геннадия Тимченко, которая работала в Сирии.

Источник: navalny.com

Детали: Расследователи Навального связали бизнес жены Суровикина с Тимченко, изучив банковские выписки ее фирмы за последние несколько лет. Они обнаружили, что лесопилка "Аргус СФК" зарабатывает не так на продаже древесины, как на войне в Сирии, которой до недавних пор командовал Суровикин.

Как пишут соратники Навального, "участие в сирийской кампании – это, в первую очередь, огромная, шикарная возможность зарабатывать Путину и его друзьям".

Компания, которая официально занимается лесозаготовками в Свердловской области, в течение последних лет регулярно получала деньги от фирмы Геннадия Тимченко "СТГ Логистик", работающей в Сирии. Как выяснил ФБК, только за шесть месяцев в 2020-2021 годах "СТГ Логистика" выдала займы "Аргусу" на 104 млн рублей.

Геннадий Тимченко – один из главных бенефициаров присутствия российских войск в Сирии. Он – "самый близкий друг Путина, его спонсор, который оплатил и строительство дворца в Геленджике, и дачу в Биаррице для дочки Путина, и много всего другого".

Тимченко начал захватывать все, на чем в Сирии можно заработать: получил контракты на строительство насосной станции для орошения сельхозземель, построил там заводы по переработке газа, газопроводы и так далее. А в начале 2017 года Башар Асад ратифицировал контракт, дал право тимченковскому "Стройтрансгазу" добывать и экспортировать фосфаты с двух сирийских месторождений недалеко от Пальмиры.

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По данным расследователей Навального, Суровикин регистрирует бизнес не только на родственников, но и на собственного водителя Евгения Семенова. Последний в ноябре прошлого года пошел в деревообрабатывающий бизнес, а его фирма "Натуральная древесина" зарегистрирована она в Екатеринбурге по одному адресу с "Аргусом".

Дословно: "Сегодня мы показали вам прямо платежи, деньги, наличные, которые Суровикин заработал на войне в Сирии. Не на бизнесе каком-то в 90-х, как они всегда говорят, а прямо на конкретной войне в Сирии.

Он помог Путину и путинскому олигарху Тимченко – и получил свою долю. Вы думаете, что в Украине будет как-то по-другому? Это и есть путинская Россия. Это и есть "вторая армия мира" и лучшие ее кадры".

Детали: Соратники Навального также отмечают, что семья Суровикина, который за операции в Сирии получил прозвища "Генерал Армагеддон", "Сирийский мясник" или "Мясник Алеппо", в 2016 году купил дом в подмосковной Барвихе, который продал в 2021 году. 

Темы: НавальныйвойнаденьгиРосcия
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