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У Росії втиху "реанімують" радянські бомбосховища – Bloomberg

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 10 листопада 2022, 20:15
У Росії втиху реанімують радянські бомбосховища – Bloomberg
Ілюстративне фото з Getty Images

Російські держслужбовці  непублічно перевіряють та оновлюють радянські бомбосховища, і не тільки у прикордонних з Україною регіонах.

Джерело: Bloomberg з посиланням на співбесідників, які говорили на умовах анонімності

Деталі: За інформацією джерел Bloomberg, російські держслужбовці непублічно перевіряють підвали та інші захищені об'єкти, ремонтуючи і очищаючі споруди, які не використовувалися з радянських часів. 

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Це проходить в рамках підготовки інфраструктури цивільної оборони на випадок "розширення конфлікту" з Україною.

Як повідомляє Bloomberg, кампанія не була офіційно оголошена і не пов'язана з якимись конкретними загрозами або планами використання інфраструктури цивільної оборони. Але після того, як "часткова" мобілізація в Росії пройшла з бюрократичними помилками, російська влада виріша нібито не ризикувати щодо інших підготовчих заходів.

Водночас у кількох російських регіонах, близьких до України, держслужбовці публічно підтвердили, що проводяться заходи з підготовки бомбосховищ. Однак перевірка об'єктів цивільної оборони, які за радянських часів зазвичай будувалися в підвалах багатоквартирних будинків, шкіл і урядових установ, відбуваються в містах по всій країні, за словами джерел Bloomberg.

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Теми: РосіяЗМІвійна
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