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В России втихую "реанимируют" советские бомбоубежища – Bloomberg

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 10 ноября 2022, 20:15
В России втихую реанимируют советские бомбоубежища – Bloomberg
Иллюстративное фото с Getty Images

Российские госслужащие непублично проверяют и обновляют советские бомбоубежища, и не только в приграничных с Украиной регионах.

Источник: Bloomberg со ссылкой на собеседников, которые говорили на условиях анонимности

Детали: По информации источников Bloomberg, российские госслужащие непублично проверяют подвалы и другие защищенные объекты, ремонтируя и очищая сооружения, которые не использовались с советских времен. Это проходит в рамках подготовки инфраструктуры гражданской обороны на случай "расширения конфликта" с Украиной.

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Как сообщает Bloomberg, кампания не была официально объявлена и не связана с какими-то конкретными угрозами или планами использования инфраструктуры гражданской обороны. Но после того, как "частичная" мобилизация в России прошла с бюрократическими ошибками, российские власти решили якобы не рисковать в отношении других подготовительных мероприятий.

В то же время в нескольких российских регионах, близких к Украине, госслужащие публично подтвердили, что проводятся мероприятия по подготовке бомбоубежищ. Однако проверка объектов гражданской обороны, которые в советское время обычно строились в подвалах многоквартирных домов, школ и правительственных учреждений, происходят в городах по всей стране, по словам источников Bloomberg.

Темы: РосcияСМИвойна
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