Новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн: Пентагон розкрив деталі

Міністерство оборони США в четвер оголосило про виділення з американських запасів військової допомоги Україні на загальну суму до 400 мільйонів доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що до складу нового пакету входять:

ракети для систем протиповітряної оборони HAWK;

чотири зенітно-ракетні комплекси Avenger та ракети Stinger;

додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

21 тисяча 155-мм артилерійських снарядів;

500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

10 тисяч 120-мм мінометних мін;

100 високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV);

400 гранатометів;

стрілецька зброя, оптика та понад 20 мільйонів набоїв до стрілецької зброї;

підривна техніка для розчищення загороджень;

засоби захисту від холоду.

Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що новий пакет допомоги доповнить інші засоби протиповітряної оборони, які Україні вже передали союзники США.