Новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн: Пентагон розкрив деталі
Четвер, 10 листопада 2022, 21:25
Міністерство оборони США в четвер оголосило про виділення з американських запасів військової допомоги Україні на загальну суму до 400 мільйонів доларів.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Зазначається, що до складу нового пакету входять:
- ракети для систем протиповітряної оборони HAWK;
- чотири зенітно-ракетні комплекси Avenger та ракети Stinger;
- додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 21 тисяча 155-мм артилерійських снарядів;
- 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
- 10 тисяч 120-мм мінометних мін;
- 100 високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV);
- 400 гранатометів;
- стрілецька зброя, оптика та понад 20 мільйонів набоїв до стрілецької зброї;
- підривна техніка для розчищення загороджень;
- засоби захисту від холоду.
Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що новий пакет допомоги доповнить інші засоби протиповітряної оборони, які Україні вже передали союзники США.
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