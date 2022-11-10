Новый пакет военной помощи Украине на $400 млн: Пентагон раскрыл детали
Четверг, 10 ноября 2022, 21:25
Министерство обороны США в четверг объявило о выделении из американских запасов военной помощи Украине на общую сумму до 400 миллионов долларов.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Отмечается, что в состав нового пакета входят:
- ракеты для систем противовоздушной обороны HAWK;
- четыре зенитно-ракетных комплекса Avenger и ракеты Stinger;
- дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 21 тысяча 155-мм артиллерийских снарядов;
- 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
- 10 тысяч 120-мм минометных мин;
- 100 высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV);
- 400 гранатометов;
- стрелковое оружие, оптика и более 20 миллионов патронов к стрелковому оружию;
- подрывная техника для расчистки заграждений;
- средства защиты от холода.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что новый пакет помощи дополнит другие средства противовоздушной обороны, которые Украине уже передали союзники США.
ВИДЕО ДНЯ