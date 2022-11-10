Новый пакет военной помощи Украине на $400 млн: Пентагон раскрыл детали

Министерство обороны США в четверг объявило о выделении из американских запасов военной помощи Украине на общую сумму до 400 миллионов долларов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что в состав нового пакета входят:

ракеты для систем противовоздушной обороны HAWK;

четыре зенитно-ракетных комплекса Avenger и ракеты Stinger;

дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

21 тысяча 155-мм артиллерийских снарядов;

500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;

10 тысяч 120-мм минометных мин;

100 высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV);

400 гранатометов;

стрелковое оружие, оптика и более 20 миллионов патронов к стрелковому оружию;

подрывная техника для расчистки заграждений;

средства защиты от холода.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что новый пакет помощи дополнит другие средства противовоздушной обороны, которые Украине уже передали союзники США.