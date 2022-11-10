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У п'ятницю планові відключення електрики торкнуться всіх областей

Олена РощінаЧетвер, 10 листопада 2022, 21:29
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З SHUTTERSTOCK

11 листопада в усіх регіонах України діятимуть планові відключення електроенергії, найдовшими вони будуть у місті Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.

Джерело: НЕК "Укренерго"

Дослівно: "Завтра, 11 листопада, по всій Україні діятимуть планові відключення. Найбільший обсяг обмежень буде введено у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях".

Деталі: У цю п'ятницю планується застосувати такий режим відключень:

  • із 05:00 до 23:00 у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях;
  • із 15:00 до 20:00 в усіх інших областях України.

Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються. 

Графік відключень саме у вашому районі має оприлюднити місцевий оператор системи розподілу (обленерго). 

Дослівно: "Ощадливе споживання електроенергії допомагає зменшити навантаження на мережі, а отже застосовувати менші обсяги обмежень споживачів. 

ВІДЕО ДНЯ

Будь ласка, не вмикайте одночасно в мережу декілька потужних електроприладів упродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00".

Теми: енергетикаелектроенергія
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