У п'ятницю планові відключення електрики торкнуться всіх областей
11 листопада в усіх регіонах України діятимуть планові відключення електроенергії, найдовшими вони будуть у місті Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.
Джерело: НЕК "Укренерго"
Дослівно: "Завтра, 11 листопада, по всій Україні діятимуть планові відключення. Найбільший обсяг обмежень буде введено у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях".
Деталі: У цю п'ятницю планується застосувати такий режим відключень:
- із 05:00 до 23:00 у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях;
- із 15:00 до 20:00 в усіх інших областях України.
Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються.
Графік відключень саме у вашому районі має оприлюднити місцевий оператор системи розподілу (обленерго).
Дослівно: "Ощадливе споживання електроенергії допомагає зменшити навантаження на мережі, а отже застосовувати менші обсяги обмежень споживачів.
Будь ласка, не вмикайте одночасно в мережу декілька потужних електроприладів упродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00".