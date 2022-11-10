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В пятницу плановые отключения электричества коснутся всех областей

Елена РощинаЧетверг, 10 ноября 2022, 21:29
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С SHUTTERSTOCK

11 ноября во всех регионах Украины будут действовать плановые отключения электроэнергии, наиболее длинными они будут в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.

Источник: НЭК "Укрэнерго"

Дословно: "Завтра, 11 ноября, по всей Украине будут действовать плановые отключения. Наибольший объем ограничений будет введен в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях".

Детали: В эту пятницу планируется применить такой режим отключений:

  • с 05:00 до 23:00 в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях;
  • с 15:00 до 20:00 во всех других областях Украины.

Аварийные ограничения потребления пока не предусмотрены.

График отключений в вашем районе должен опубликовать местный оператор системы распределения (облэнерго).

Дословно: "Экономное потребление электроэнергии помогает уменьшить нагрузку на сети, а значит применять меньшие объемы ограничений потребителей.

ВИДЕО ДНЯ

Пожалуйста, не включайте в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы потребления – с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00".

Темы: энергетикаэлектроэнергия
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