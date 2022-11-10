На Сумщині за добу – майже 50 вибухів

10 листопада росіяни обстріляли прикордоння Сумщини – всього зафіксовано 49 вибухів.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram

Деталі: За його словами, протягом дня росіяни двічі обстріляли Хотінську громаду.

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О 14:10 був перший мінометний обстріл прикордоння – 42 вибухи. Вдруге по цьому ж селу російські військові відкрили вогонь з мінометів після 16:30 – ще 7 "прильотів".

Він додав, що обійшлося без жертв та руйнувань.