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На Сумщине за сутки – почти 50 взрывов

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 10 ноября 2022, 20:50

10 ноября россияне обстреляли приграничье Сумщины – всего зафиксировано 49 взрывов. 

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Детали: По его словам, в течение дня россияне дважды обстреляли Хотинскую общину. 

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В 14:10 был первый минометный обстрел приграничья – 42 взрыва. Второй раз по этому же селу российские военные открыли огонь из минометов после 16:30 – еще 7 "прилетов".

Он добавил, что обошлось без жертв и разрушений.

Темы: Сумская областьвзрыв
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