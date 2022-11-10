"Укрзалізниця" знову запускає електрички з Харкова на Ізюм

10 листопада за маршрутом Харків – Ізюм поїхали повноцінні електропоїзди замість рейкових автобусів.

Джерело: пресслужба "Укразалізниці"

Дослівно: "Заміна рейкових автобусів на електропоїзди дозволила збільшити кількість місць для пасажирів. Крім того, на цей маршрут Укрзалізниця поставила один з капітально відремонтованих на власних потужностях вже під час повномасштабної війни електропоїздів.

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Повертаємо цивілізацію у звільнені регіони та продовжуємо працювати задля перемоги".

Деталі: В "Укрзалізниці" зазначили, що нині відновлення інфраструктури та ремонт контактної мережі на ділянці між Харковом та Ізюмом завершений. Сполучення цим маршрутом забезпечується двома парами поїздів:

№6403 Харків-Пас. — Ізюм (відправлення з Харкова о 07:00, прибуття до Ізюма о 10:54); №6404 Ізюм — Харків-Пас. (відправлення з Ізюма о 16:53, прибуття до Харкова о 20:48);

№6426 Ізюм — Харків-Левада (відправлення з Ізюма об 11:10, прибуття до Харкова о 15:29); №6427 Харків-Левада — Ізюм (відправлення з Харкова об 11:58, прибуття до Ізюма о 16:37).