"Укрзалізниця" знову запускає електрички з Харкова на Ізюм

10 листопада за маршрутом Харків – Ізюм поїхали повноцінні електропоїзди замість рейкових автобусів.

Джерело: пресслужба "Укразалізниці"

Дослівно: "Заміна рейкових автобусів на електропоїзди дозволила збільшити кількість місць для пасажирів. Крім того, на цей маршрут Укрзалізниця поставила один з капітально відремонтованих на власних потужностях вже під час повномасштабної війни електропоїздів.

Повертаємо цивілізацію у звільнені регіони та продовжуємо працювати задля перемоги".

Деталі: В "Укрзалізниці" зазначили, що нині відновлення інфраструктури та ремонт контактної мережі на ділянці між Харковом та Ізюмом завершений. Сполучення цим маршрутом забезпечується двома парами поїздів: