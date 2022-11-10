Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Укрзализныця" снова запускает электрички из Харькова на Изюм

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 10 ноября 2022, 21:58
Укрзализныця снова запускает электрички из Харькова на Изюм
Иллюстративное фото, УЗ

10 ноября по маршруту Харьков – Изюм поехали полноценные электропоезда вместо рельсовых автобусов. 

Источник: пресс-служба "Укразализныци"

Дословно: "Замена рельсовых автобусов на электропоезда позволила увеличить количество мест для пассажиров. Кроме того, на этот маршрут Укрзализныця поставила один из капитально отремонтированных на собственных мощностях уже во время полномасштабной войны электропоездов.

Реклама:

Возвращаем цивилизацию в освобожденные регионы и продолжаем работать ради победы".

Детали: В "Укрзализныце" отметили, что сейчас восстановление инфраструктуры и ремонт контактной сети на участке между Харьковом и Изюмом завершен. Сообщение по этому маршруту обеспечивается двумя парами поездов:

  • №6403 Харьков-Пасс. - Изюм (отправление из Харькова в 07:00, прибытие в Изюм в 10:54); №6404 Изюм - Харьков-Пасс. (отправление из Изюма в 16:53, прибытие в Харьков в 20:48);
  • №6426 Изюм - Харьков-Левада (отправление из Изюма в 11:10, прибытие в Харьков в 15:29); №6427 Харьков-Левада - Изюм (отправление из Харькова в 11:58, прибытие в Изюм в 16:37).

ВИДЕО ДНЯ
Темы: УкрзализныцяХарьковИзюмтранспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
Укрзализныця
УЗ назначила дополнительные поезда из Киева, Днепра, Изюма и Харькова во Львов
Укрзализныця представила проект нового международного билета: русский язык убрали окончательно
Пассажиры "УЗ" возмущены русским языком на международных билетах. Омбудсмен отреагировал
Последние новости
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
Все новости...
Реклама: