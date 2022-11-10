"Укрзализныця" снова запускает электрички из Харькова на Изюм

10 ноября по маршруту Харьков – Изюм поехали полноценные электропоезда вместо рельсовых автобусов.

Источник: пресс-служба "Укразализныци"

Дословно: "Замена рельсовых автобусов на электропоезда позволила увеличить количество мест для пассажиров. Кроме того, на этот маршрут Укрзализныця поставила один из капитально отремонтированных на собственных мощностях уже во время полномасштабной войны электропоездов.

Возвращаем цивилизацию в освобожденные регионы и продолжаем работать ради победы".

Детали: В "Укрзализныце" отметили, что сейчас восстановление инфраструктуры и ремонт контактной сети на участке между Харьковом и Изюмом завершен. Сообщение по этому маршруту обеспечивается двумя парами поездов: