Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський занепокоєний заявами деяких конгресменів США про підтримку України

"Європейська правда"Четвер, 10 листопада 2022, 22:20

Президент Володимир Зеленський стурбований нещодавніми "неоднозначними сигналами" від американських законодавців щодо допомоги Києву та сподівається на збереження двопартійної підтримки з боку США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський сказав в інтерв’ю CNN.

"Ми вдячні за двопартійну підтримку. Ми б дуже хотіли, щоб ця двопартійна підтримка залишилася і після виборів. Були в американських ЗМІ ці неоднозначні сигнали, зокрема з боку республіканців... що нам потрібно бути більш обережними щодо підтримки України – і, можливо, що в певний момент ця підтримка може бути зменшена. Для нас це дуже тривожний сигнал", – зазначив глава держави.

Реклама:

Зеленський пояснив, що потужна підтримка США має життєво важливе значення для збереження єдності Заходу.

"Щоразу, коли Сполучені Штати підтримують нас фінансово, Європа також приєднується до цієї підтримки. І ми відчуваємо це дуже сильно, тому що перемога в цій війні над російським терором можлива лише за умови об'єднаної підтримки", – сказав він.

Раніше лідер поки ще республіканської меншості в Палаті представників США Кевін Маккарті заявив, що Україна не повинна розраховувати на "безлімітний чек" у разі повернення його партією контролю над нижньою палатою Конгресу.

ВІДЕО ДНЯ

"Я дуже підтримую Україну. Гадаю, в подальшому потрібен механізм підзвітності… Завжди потрібно не просто давати карт-бланш, а впевнюватися, що ресурси йдуть туди, де їх потребують. І також забезпечити Конгресу й зокрема Сенату можливість відкрито це обговорювати", – говорив він в інтерв’ю CNN.

Нагадаємо, у вівторок у США відбулися проміжні вибори в Конгрес, за попередніми результатами яких Республіканська партія, найімовірніше, отримує незначну більшість у Палаті представників, тоді як у Сенаті ще може зберегтись перевага демократів.

Читайте також: 8 висновків про те, що зміниться для України через результати виборів до Конгресу США.

Теми: ЗеленськийСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
Останні новини
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
Усі новини...
Реклама: