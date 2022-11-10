Зеленський занепокоєний заявами деяких конгресменів США про підтримку України

Президент Володимир Зеленський стурбований нещодавніми "неоднозначними сигналами" від американських законодавців щодо допомоги Києву та сподівається на збереження двопартійної підтримки з боку США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський сказав в інтерв’ю CNN.

"Ми вдячні за двопартійну підтримку. Ми б дуже хотіли, щоб ця двопартійна підтримка залишилася і після виборів. Були в американських ЗМІ ці неоднозначні сигнали, зокрема з боку республіканців... що нам потрібно бути більш обережними щодо підтримки України – і, можливо, що в певний момент ця підтримка може бути зменшена. Для нас це дуже тривожний сигнал", – зазначив глава держави.

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Зеленський пояснив, що потужна підтримка США має життєво важливе значення для збереження єдності Заходу.

"Щоразу, коли Сполучені Штати підтримують нас фінансово, Європа також приєднується до цієї підтримки. І ми відчуваємо це дуже сильно, тому що перемога в цій війні над російським терором можлива лише за умови об'єднаної підтримки", – сказав він.

Раніше лідер поки ще республіканської меншості в Палаті представників США Кевін Маккарті заявив, що Україна не повинна розраховувати на "безлімітний чек" у разі повернення його партією контролю над нижньою палатою Конгресу.

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"Я дуже підтримую Україну. Гадаю, в подальшому потрібен механізм підзвітності… Завжди потрібно не просто давати карт-бланш, а впевнюватися, що ресурси йдуть туди, де їх потребують. І також забезпечити Конгресу й зокрема Сенату можливість відкрито це обговорювати", – говорив він в інтерв’ю CNN.

Нагадаємо, у вівторок у США відбулися проміжні вибори в Конгрес, за попередніми результатами яких Республіканська партія, найімовірніше, отримує незначну більшість у Палаті представників, тоді як у Сенаті ще може зберегтись перевага демократів.

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