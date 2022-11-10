Зеленский обеспокоен заявлениями некоторых конгрессменов США о поддержке Украины

Президент Владимир Зеленский обеспокоен недавними "неоднозначными сигналами" от американских законодателей о помощи Киеву и надеется на сохранение двухпартийной поддержки со стороны США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский сказал в интервью CNN.

"Мы благодарны за двухпартийную поддержку. Мы бы очень хотели, чтобы эта двухпартийная поддержка осталась и после выборов. Были в американских СМИ эти неоднозначные сигналы, в частности со стороны республиканцев... что нам нужно быть более осторожными в отношении поддержки Украины - и, возможно, что в определенный момент эта поддержка может быть уменьшена. Для нас это очень тревожный сигнал", - отметил глава государства.

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Зеленский пояснил, что мощная поддержка США имеет жизненно важное значение для сохранения единства Запада.

"Каждый раз, когда Соединенные Штаты поддерживают нас финансово, Европа также присоединяется к этой поддержке. И мы чувствуем это очень сильно, потому что победа в этой войне над российским террором возможна только при условии объединенной поддержки", - сказал он.

Ранее лидер пока еще республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти заявил, что Украина не должна рассчитывать на "безлимитный чек" в случае возвращения его партией контроля над нижней палатой Конгресса.

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"Я очень поддерживаю Украину. Думаю, в дальнейшем нужен механизм подотчетности... Всегда нужно не просто давать карт-бланш, а убеждаться, что ресурсы идут туда, где в них нуждаются. И также обеспечить Конгрессу и в частности Сенату возможность открыто это обсуждать", - говорил он в интервью CNN.

Напомним, во вторник в США состоялись промежуточные выборы в Конгресс, по предварительным результатам которых Республиканская партия, скорее всего, получает незначительное большинство в Палате представителей, тогда как в Сенате еще может сохраниться преимущество демократов.

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