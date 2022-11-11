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За хакерськими атаками на транспортні компанії України та Польщі стоїть російська розвідка – ЗМІ

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 11 листопада 2022, 00:19
За хакерськими атаками на транспортні компанії України та Польщі стоїть російська розвідка – ЗМІ
Фото: Getty Images

За хакерськими атаками на українські та польські транспортні та логістичні компанії минулого місяця з великою ймовірністю стоїть російська розвідка, повідомили в корпорації Microsoft.

Джерело: CNN

Дослівно: "Це рідкісний публічний приклад ймовірного російського злому, пов'язаного з війною, який завдав шкоди країні-члену НАТО".

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Деталі: Microsoft приписує хакерські атаки групі, яка працює від імені російської військової розвідки ГРУ, і яка спричинила відключення електроенергії в деяких частинах України в 2015 і 2016 роках.

Під час російського вторгнення в лютому інший ймовірний російський хакер знищив дані двох українських урядових підрядників, присутніх в Латвії і Литві, але аналітики вважали це скоріше побічною шкодою, а не навмисною дією.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що кібератака може спровокувати положення про колективну оборону НАТО, яке вимагає від усіх членів Альянсу захищати іншого члена.

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Пов'язані з ГРУ атаки програм-вимагачів сигналізують про "підвищений ризик для організацій, які безпосередньо постачають або транспортують гуманітарну або військову допомогу в Україну", йдеться в заяві дослідників з Microsoft, які працювали безпосередньо з українським урядом, щоб відреагувати на хакерські атаки.

Теми: хакеривійнаУкраїнаРосія
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