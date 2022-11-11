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За хакерскими атаками на транспортные компании Украины и Польши стоит российская разведка - СМИ

Станислав ПогориловПятница, 11 ноября 2022, 01:19
Фото: Getty Images

За хакерскими атаками на украинские и польские транспортные и логистические компании в прошлом месяце с большой вероятностью стоит российская разведка, сообщили в корпорации Microsoft.

Источник: CNN

Дословно: "Это редкий публичный пример вероятного российского взлома, связанного с войной, который нанес ущерб стране-члену НАТО".

Детали: Microsoft приписывает хакерские атаки группе, которая работает от имени российской военной разведки ГРУ, и которая вызвала отключение электроэнергии в некоторых частях Украины в 2015 и 2016 годах.

Во время российского вторжения в феврале другой предполагаемый российский хакер уничтожил данные двух украинских правительственных подрядчиков, присутствующих в Латвии и Литве, но аналитики считали это скорее побочным ущербом, а не преднамеренным действием.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что кибератака может спровоцировать положение о коллективной обороне НАТО, которое требует от всех членов Альянса защищать другого члена.

Связанные с ГРУ атаки программ-вымогателей сигнализируют о "повышенном риске для организаций, которые непосредственно поставляют или транспортируют гуманитарную или военную помощь в Украину", говорится в заявлении исследователей из Microsoft, которые работали непосредственно с украинским правительством, чтобы отреагировать на хакерские атаки.

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Темы: хакерывойнаУкраинаРосcия
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